14 de junio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel se burló de Manuel Adorni en medio del escándalo: "¿Y si esta semana te toca a vos?"

La vicepresidenta compartió en sus redes sociales una imagen cargada de ironía contra el jefe de Gabinete, quien dejó más dudas que certezas tras la explicación del hallazgo del pendrive con bitcoins.

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Victoria Villarruel se burló de Manuel Adorni por el escándalo del pendrive con bitcoins: ¿Y si esta semana te toca a vos?

Victoria Villarruel se burló de Manuel Adorni por el escándalo del pendrive con bitcoins: "¿Y si esta semana te toca a vos?

Victoria Villarruel volvió a atacar al Gobierno con un mensaje cargado de ironía desde sus redes sociales en medio del escándalo por las denuncias por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este domingo, la vicepresidenta compartió una historia de Instagram en la que aparece Silvio Soldán extendiendo un pendrive hacia la cámara, acompañado por la frase: “Y si esta semana te toca a vos”.

A pesar de las denuncias, Milei continúa respaldando a su jefe de Gabinete.
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La publicación fue interpretada como una chicana dirigida a Adorni, quien en los últimos días quedó bajo la lupa tras intentar justificar gastos millonarios asegurando que provenían de inversiones en criptomonedas realizadas años atrás.

En su explicación pública, Adorni sostuvo que había encontrado un pendrive en el que conservaba bitcoins adquiridos tiempo atrás y cuyo valor se había multiplicado con el paso de los años. Esa versión generó una fuerte controversia y despertó cuestionamientos tanto en el ámbito político como en las redes sociales.

En ese contexto, la imagen compartida por Villarruel apeló al humor y a una escena fácilmente reconocible para varias generaciones de argentinos. La presencia de Soldán, emblema de los sorteos televisivos, reforzó la idea de una fortuna aparecida casi por azar, una interpretación que rápidamente hicieron miles de usuarios.

Entre las solicitudes más urgentes, la Justicia otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas entre 2023 y 2025. Además, se requirió a la ANSES la historia laboral completa de la pareja desde 2012, incluyendo remuneraciones, aportes previsionales y actividades como monotributistas. También se solicitó a la plataforma Lemon Cash ampliar la información sobre cuentas abiertas por el funcionario desde el año 2020.

La fiscalía, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para auditar la documentación, puso el foco en las inversiones en criptomonedas, ya que Adorni declaró un importante crecimiento patrimonial basado en activos digitales. Por este motivo, el fiscal ordenó a la DAFI un informe técnico sobre la evolución del Bitcoin desde 2013 y encomendó a la Policía Federal un relevamiento de entrevistas y redes sociales del funcionario. El objetivo es contrastar sus manifestaciones públicas sobre inversiones financieras con la información patrimonial incorporada al expediente judicial.

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