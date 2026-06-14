Débora Nishimoto: quién es la actriz que tras el éxito de Envidiosa, aceptó actuar en la serie de Wanda Nara

La actriz de Triángulo Amoroso se mostró en una faceta más íntima y contó cómo conecta con sus raíces japonesas a través de la gastronomía.

Tras arrasar en el streaming con el fenómeno de Envidiosa, Débora Nishimoto se consolidó definitivamente como una de las figuras del año. Lejos de quedarse en la zona de confort que le dio el éxito masivo, la actriz ya calienta motores para su próximo gran salto: Triángulo Amoroso con Wanda, una innovadora serie en formato vertical inspirada en uno de los escándalos sentimentales más explosivos y mediáticos de los últimos tiempos.

La foto de sus hijas con la China Suárez que habría desatado la furia de Wanda Nara

En diálogo con C5N , la artista repasó la vorágine de este salto a la fama y reveló la faceta autogestiva que la mantiene con los pies en la tierra: desde hace nueve años brilla en Los Miedos (El Galpón de Guevara), una disruptiva obra de improvisación donde el elenco salta al vacío en tiempo real. Un compromiso con el arte que forjó tras abandonar sus estudios en Traductorado de Inglés y Filosofía, apostando por esa misma vocación que la llevaba, de chica, a inventar personajes frente a la cámara filmadora de su papá.

- La actuación llegó de una manera bastante natural. De chica hacía castings para publicidades porque me gustaba posar para las fotos, modelar y estar frente a cámara. Después, por recomendación de un amigo, empecé un taller de teatro que empecé casi como una terapia. Después estudié en la escuela de Nora Moseinco y empecé a conocer gente que después me convocó para un corto, otro para una película y me di cuenta que era buena.

- Me encantó, porque a la serie la vieron desde niñas hasta mayores de 70 años, como que fue un espectro muy amplio en todo el país e internacional. Un montón de gente la vio y para mí la fama es que conozcan mi trabajo y sepan cómo actúo, cómo soy, quién soy, que sepan de dónde vengo, y para mí eso está buenísimo, eso es lo lindo.

-¿Qué es lo que no te gusta de la exposición que te da ser actriz de una serie masiva?

-Me volví más autoconsciente de lo que estoy haciendo, porque si voy a comer a un lugar te están mirando, entonces capaz perdí un poco de libertad en lo que hago. Pero después, la mayoría de las cosas me causan gracia, porque si subo algo sale en titular, y eso a mí más que molestarme me divierte.

Debora Nishimoto-8 Débora, nació en Almagro y conectó con sus antepasados orientales después de un viaje a Japón que describió como "un antes y un después" en su vida.

- Te convocaron para Triangulo Amoroso, la serie de Wanda Nara que fue un éxito, ¿Cómo te llego la propuesta?

- No hice casting, solo me dijeron que me querían proponer un personaje. Me acuerdo que no sabía mucho, solo me habían dicho, “es para una serie vertical de Wanda Nara”, y cuando la nombraron a ella dije: “sí por favor”, porque ella me parece muy icónica, me parecía un buen plan conocerla.

Me volví más autoconsciente de lo que estoy haciendo, porque si voy a comer a un lugar te están mirando, entonces capaz perdí un poco de libertad en lo que hago Me volví más autoconsciente de lo que estoy haciendo, porque si voy a comer a un lugar te están mirando, entonces capaz perdí un poco de libertad en lo que hago

-¿Sabías toda la polémica de Wanda, el ex y la actual?

- No, yo soy cero chimentera. Esteban es quien me cuenta, entonces estoy un poco más al tanto. Pero siendo sincera sabía muy poco, entonces cuando salió la serie y todo lo de Team Wanda - Team China, no podía creer que la gente se lo tomara muy en serio. La verdad es que a mí no me habían dicho que era para ser “La China”, me dijeron que mi personaje era ser la hija del productor, que es lo que sucede. Pero sabía que iban a relacionar eso con la historia de Wanda.

-¿Te afecta cuando te cuestionan tu papel en la serie vertical?

-Me causaba gracia leer los comentarios de la gente que decía cómo me podía prestar para la serie y a mi Wanda me pareció lo más. Pero me reía porque había mucha gente que decía, “no puedo creer que estés haciendo esto”, y para mi era trabajo, no significa que esté tomando partido.

La verdad es que a mí no me habían dicho que era para ser “La China”, me dijeron que mi personaje era ser la hija del productor, que es lo que sucede. Pero sabía que iban a relacionar eso con la historia de Wanda. La verdad es que a mí no me habían dicho que era para ser “La China”, me dijeron que mi personaje era ser la hija del productor, que es lo que sucede. Pero sabía que iban a relacionar eso con la historia de Wanda.

Fue durante la grabación de Envidiosa donde conoció a Esteban Lamothe, con quien más tarde inició una relación. Sin embargo, la noticia no se hizo pública hasta que un día Ángel de Brito la confirmó en LAM al difundir una foto de ambos en Cardales. Hasta ese momento, Nishimoto no había experimentado de cerca lo que significaba la exposición mediática: “Cuando Ángel lo dijo, no lo podía creer, porque son muy rápidos, pasamos una noche, que hicimos una escapada y salió, y a la vez dije, bueno, tarde o temprano también se iba a saber”.

Debora Nishimoto-11 Débora Nishimoto, jamás imagino el éxito de Envidiosa, "me gusto, porque la gente conoce mi trabajo y de dónde vengo".

-¿Qué te hizo conectar con Esteban?

-Es alguien muy charlatán, muy gracioso, y me conecté enseguida con su humor. Me divertía mucho en el set. Además, compartimos mucho tiempo hablando de literatura, música y recomendándonos libros. De hecho, un poco empezó por ahí. Cuando se estaba terminando el rodaje nos dio nostalgia pensar que no nos íbamos a ver más y, apenas terminó Envidiosa, decidimos seguir viéndonos. Después de algunas salidas, me fui a España por trabajo y ahí me di cuenta de que, aunque tenía muchas ganas de viajar, tampoco quería irme porque recién nos estábamos conociendo, entonces dije "¿Que me pasa?". Por suerte todo salió bien, y ahora nos vamos a mudar porque empezamos a pasar casi todos los días juntos.

Nieta de inmigrantes japoneses

Sus abuelos emigraron desde Hiroshima, cuando el país tras la guerra atravesaba una profunda crisis. En busca de nuevas oportunidades llegaron a la Argentina en barco, y tras un matrimonio arreglado formaron sus familias.

Débora creció en Almagro y asistió a una escuela pública, cuya apariencia la hacía sentir diferente, “Me sentía mirada y me daba vergüenza cuando me pasaba a buscar mi abuela, que era una japonesa bien japonesa, toda pálida, que venía súper maquillada, con ropa muy colorida. Y ahora pienso en mi abuela y digo, qué pena que no pude conectar tanto”.

Con el paso de los años, la actriz logró acercarse a la cultura de sus antepasados y hoy lo expresa a través de la gastronomía: “Tengo un proyecto que se llama Kaori, que es mi nombre en japonés y significa aroma. Empecé dando talleres y ahora organizo pop-ups, que son eventos itinerantes en distintos restaurantes. Mi especialidad son los onigiris, los triangulitos de arroz rellenos. La cocina es un espacio que disfruto mucho porque siento que me acerca a lo japonés y me permite bajar un cambio. Además, cocino todos los días para mi pareja, mis amigos y mi familia; me encanta recibir gente en casa y compartir ese momento”.

- ¿Conociste Japón?

- Fui por primera vez a Japón a los 17 años gracias a un intercambio, pero en ese momento no estaba muy conectada con mis raíces ni con la cultura japonesa. Después volví a los 24, ya sabiendo el idioma y mucho más interesada en la literatura, la música y las tradiciones del país. Ahí sí sentí una conexión muy fuerte con mi identidad y fue una experiencia que me marcó muchísimo.

- ¿Sentís en tu vida cotidiana la cultura japonesa?

Lo japonés está presente en muchas cosas de mi vida cotidiana. Lo veo en mi gusto por el silencio, la calma y la paciencia. También, me saco los zapatos antes de entrar a mi casa y obligó a los demás a que lo hagan. Las mañanas para mí son vitales, que haya silencio, no usar el celular, como que hay algo de paciencia, que siento que es mi lado más japonés. También tengo mi costado argentino, más ansioso.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 14.50.09 Tras el éxito que significo Envidiosa, apuesta por acompañar a Wanda.

-Volviendo a lo artístico, ¿te gusta que cada vez haya más personajes y producciones que incorporen culturas asiáticas en la ficción argentina?

Me gusta que cada vez haya más personajes orientales, pero me gustaría que en el futuro no estén definidos únicamente por su origen. Que puedan ser abogados, médicos, amigos del protagonista o incluso protagonistas, sin caer en estereotipos, osea que sus personajes no sean, una comerciante de sushi o el dueño de un supermercado chino. Siento que todavía falta avanzar en ese sentido.





Gracias por el espacio a FOGA, Palermo.

Fotos: Nicolás Rodríguez