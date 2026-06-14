14 de junio de 2026 Inicio
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El enojo de Franco Colapinto por la orden de Alpine para que dejara pasar a Pierre Gasly: "Ni siquiera empuja"

El piloto argentino protagonizó un tenso intercambio por radio cuando el equipo le pidió que cediera su posición a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Barcelona.

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El enojo de Franco Colapinto por la orden de Alpine para que dejara pasar a Pierre Gasly: Ni siquiera empuja

El enojo de Franco Colapinto por la orden de Alpine para que dejara pasar a Pierre Gasly: "Ni siquiera empuja"

Franco Colapinto volvió a dejar una buena imagen en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Barcelona, donde finalizó en la octava posición y sumó cuatro puntos para Alpine. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su carrera fue el intercambio que mantuvo con el equipo cuando le ordenaron dejar pasar a su compañero Pierre Gasly.

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La situación se produjo en la parte final de la competencia, cuando desde el muro de Alpine le comunicaron una instrucción clara para favorecer al piloto francés.

“OK, Franco, esto es una orden. Necesitamos intercambiar los autos en la curva 1, por favor”, le transmitieron por radio. Sorprendido por la decisión, el argentino respondió: “¿Intercambiar los autos?”.

La respuesta del equipo fue inmediata: “Afirmativo, hacelo en la curva 4, 4, intercambien los autos”. Lejos de mostrarse convencido, Colapinto expresó su malestar al considerar que Gasly no tenía un ritmo superior que justificara el cambio de posiciones. “Está uno o dos segundos atrás, ni siquiera empuja”, lanzó el bonaerense, evidenciando su desacuerdo con la estrategia.

Más allá de la discusión, el argentino cumplió con la orden y completó una carrera sólida en el Circuit de Catalunya, uno de los trazados más exigentes del calendario por el desgaste de los neumáticos.

Alpine, que había mostrado un rendimiento discreto durante el inicio del fin de semana, logró aprovechar las múltiples detenciones en boxes generadas por la fuerte degradación de los compuestos. Gracias a esa estrategia, Gasly terminó séptimo, mientras que Colapinto cruzó la meta en el octavo puesto.

La carrera en Barcelona también quedó marcada por el triunfo de Lewis Hamilton, quien consiguió una victoria histórica al imponerse por primera vez como piloto de Ferrari. El británico volvió a lo más alto del podio después de casi dos años y le dio a la escudería italiana un festejo largamente esperado.

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