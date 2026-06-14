14 de junio de 2026 Inicio
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Cuál es el pueblo de Córdoba perfecto para relajarse: tiene vistas al cielo únicas

Este lugar de la provincia es perfecto para conocer sus propuestas culturales y circuito científico poco conocido.

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Este pueblo cordobés es poco conocido e ideal para visitar en otoño. 

Este pueblo cordobés es poco conocido e ideal para visitar en otoño. 

  • Falda del Carmen se presenta como una de las escapadas más atractivas para quienes buscan descanso cerca de la ciudad de Córdoba.
  • La localidad combina naturaleza, senderos, propuestas gastronómicas y uno de los observatorios astronómicos más importantes del país.
  • La Estación Astrofísica Bosque Alegre permite observar el cielo y disfrutar de panorámicas que distinguen al destino.
  • Su cercanía con la capital cordobesa la convierte en una alternativa ideal para una salida de fin de semana o una visita de un día.

Las sierras cordobesas ofrecen una amplia variedad de destinos para quienes buscan desconectarse de la rutina y pasar una jornada en contacto con la naturaleza. Entre ellos, Falda del Carmen aparece como una de las opciones más recomendadas por su entorno serrano, sus propuestas gastronómicas y un atractivo que la diferencia de otras localidades de la provincia: la posibilidad de contemplar el cielo desde un sitio emblemático para la astronomía argentina.

Este edén natural dentro de Córdoba es ideal para visitar en otoño por sus colores. 
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San Marcos Sierras Córdoba
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Ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, la localidad se consolidó como una escapada ideal para quienes desean combinar descanso, caminatas al aire libre y actividades culturales sin necesidad de realizar largos viajes.

Así es Falda del Carmen, el destino de Córdoba destacado para visitar

Uno de los principales puntos de interés de Falda del Carmen es la Estación Astrofísica Bosque Alegre, donde funciona un histórico telescopio que permite acercarse al mundo de la observación astronómica. Las visitas pueden realizarse los sábados y domingos en horarios diurnos y no requieren reserva previa, lo que facilita la organización de una salida familiar.

Estación Astrofísica Bosque Alegre, Falda del Carmen, Córdoba

Además de la experiencia vinculada al cielo y la ciencia, la localidad invita a recorrer senderos rodeados de vegetación serrana y a descubrir rincones cargados de historia. Entre ellos se destaca la Capilla Nuestra Señora del Carmen, una construcción que se integra al paisaje natural y forma parte de los paseos más elegidos por quienes visitan la zona.

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Falda del Carmen, Córdoba

La propuesta también incluye alternativas gastronómicas para todos los gustos. Los visitantes pueden disfrutar de almuerzos y meriendas en establecimientos reconocidos de la región, como Gran Vadori, conocido por su cocina de perfil gourmet, o acercarse a La Pulpería de Achával, donde las pastas y las parrillas ocupan un lugar central en la carta. Otra parada habitual es Almacén de Quito, un clásico local que atrae a los viajeros por sus sándwiches elaborados con fiambres regionales.

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