Ultimátum de Chubut al Gobierno: "Si no envían los recursos, no habrá petróleo ni gas"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , lanzó un ultimátum al gobierno de Javier Milei , con el que mantiene un conflicto por los fondos de la coparticipación, al advertir que la provincia "no entregará su petróleo y su gas" si no le envían los recursos .

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



— Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

"En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", agregó el mandatario chubutense.

El comunicado lleva la firma de los gobernadores de todas las provincias que conforman la región patagónica: Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Cumbre de gobernadores patagónicos en Neuquén 11-01-24 Twitter @Rolo_Figueroa

"Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias", apuntaron los mandatarios provinciales en el comunicado, en el que avalan la determinación de Chubut de "ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos".

El respaldo de varios gobernadores al reclamo de Chubut

Weretilneck fue el primero en pronunciarse a favor del reclamo de Torres y repudiar el ataque del gobierno nacional contra una provincia a la que consideró "hermana".

"No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias", señaló Weretilneck en X.

En la misma línea se expresaron Melella y Ziliotto, quien aseguró que "el federalismo no se negocia".

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestó su "solidaridad con el pueblo de Chubut" y advirtió que "todas las provincias estamos siendo sometidas a esta 'extorsión' y el recorte de fondos".

También se pronunció Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, al exclamar: "Las provincias somos preexistentes a la nación!! Sin federalismo no hay país!!".