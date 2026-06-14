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"Gracias, Indio eterno": el emotivo homenaje de Wos tras la muerte del ídolo del rock

El cantante recordó al líder de Los Redondos sobre el escenario con el tema Quemarás y le dedicó unas palabras.

Wos celebró al Indio mirando al cielo y resumiendo el sentimiento con un agradecimiento.

Wos celebró al Indio mirando al cielo y resumiendo el sentimiento con un agradecimiento.

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Wos le rindió un homenaje a Carlos Alberto "El Indio" Solari, a una semnaa de su partida, durante el show de este sábado en Villa Ballester: "Gracias, Indio eterno", fue parte del mensaje que expuso el músico desde el escenario.

La colombiana cantó con su colega nigeriano con quien compartió los momentos previos al show.
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La previa del evento ante miles de fanáticos anticipó lo que después sería un tributo al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con bandera, remeras y temas del artista fallecido hace una semana.

El encuentro fue en el Club Alemán en el marco de la Gira Bonaerense, donde el rapero cantó Quemarás, la canción que compuso y grabó junto al Indio para su álbum Descartable (2024).

La espectacular escenografía incluyó la figura del icóno del rock, lo que desató las lágrimas de los fanáticos y marcó la unión de dos generaciones para celebarar la obra del artista.

Masiva despedia al Indio Solari

El último adiós al Indio Solari se realizó en el Polideportivo de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, el domingo 7 de junio. A pesar de la lluvia y el frío, la enorme afluencia de gente se extendió hasta la madrugada del lunes, para que más de 1 millón de personas lo velaran a lo largo de 18 horas e infinitos mensajes de amor e idolatría. El lider de Los Redondos murió el viernes 5 de junio, en su casa de Parque Leloir, vícima de un ACV hemorrágico, tras padecer Parkinson durnate 10 años.

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