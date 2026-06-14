"Gracias, Indio eterno": el emotivo homenaje de Wos tras la muerte del ídolo del rock El cantante recordó al líder de Los Redondos sobre el escenario con el tema Quemarás y le dedicó unas palabras. Agregar C5N en









Wos celebró al Indio mirando al cielo y resumiendo el sentimiento con un agradecimiento. Redes sociales

Wos le rindió un homenaje a Carlos Alberto "El Indio" Solari, a una semnaa de su partida, durante el show de este sábado en Villa Ballester: "Gracias, Indio eterno", fue parte del mensaje que expuso el músico desde el escenario.

La previa del evento ante miles de fanáticos anticipó lo que después sería un tributo al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con bandera, remeras y temas del artista fallecido hace una semana.

El encuentro fue en el Club Alemán en el marco de la Gira Bonaerense, donde el rapero cantó Quemarás, la canción que compuso y grabó junto al Indio para su álbum Descartable (2024).

La espectacular escenografía incluyó la figura del icóno del rock, lo que desató las lágrimas de los fanáticos y marcó la unión de dos generaciones para celebarar la obra del artista.

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