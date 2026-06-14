Revelado después de 40 años: como fue la impactante transformación de Arnold Schwarzenegger para el cine La transformación física de Arnold Schwarzenegger para convertirse en Conan es una de las historias más sorprendentes de Hollywood. Agregar C5N en









La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás. Getty Images

Arnold Schwarzenegger podría volver a interpretar a Conan más de 40 años después.

Para la película, dejó atrás su físico de culturista y adoptó una imagen más natural.

Redujo masa muscular y enfocó su entrenamiento en resistencia y movilidad.

El cambio fue clave para el éxito de Conan the Barbarian y su carrera en Hollywood. Más de cuatro décadas después de alcanzar la fama mundial gracias a Conan the Barbarian, Arnold Schwarzenegger vuelve a estar vinculado con el legendario guerrero que marcó un antes y un después en su carrera. El personaje de Conan no solo le abrió las puertas de Hollywood, sino que también lo llevó a realizar una de las transformaciones físicas más llamativas de su trayectoria, dejando de lado la imagen clásica del culturismo para adaptarse a las exigencias de la pantalla grande.

Tras retirarse de la competición profesional, Schwarzenegger modificó drásticamente su preparación física para encajar en la visión que tenía el director John Milius. En lugar de exhibir el físico extremadamente definido que lo había convertido en múltiple campeón de Mr. Olympia, el actor redujo masa muscular, aumentó ligeramente su porcentaje de grasa corporal y trabajó en una apariencia más atlética y natural. El objetivo era alejarse de la estética de competición y construir un guerrero creíble para un universo de inspiración prehistórica.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás. Getty Images Aquella decisión terminó siendo clave para el éxito de la película y para consolidar a Schwarzenegger como una de las grandes figuras del cine de acción. Hoy, los rumores sobre un posible regreso al universo de Conan despiertan una enorme expectativa entre los fanáticos, que esperan ver cómo el actor reinterpretaría a este icónico personaje en una etapa completamente diferente de su vida y carrera.

Así fue la increíble transformación de Arnold Schwarzenegger La transformación física de Arnold Schwarzenegger para protagonizar Conan the Barbarian se convirtió en uno de los cambios corporales más recordados de Hollywood. Luego de retirarse del culturismo profesional con un físico caracterizado por una enorme masa muscular y un porcentaje de grasa extremadamente bajo, el actor recibió una inesperada indicación del director John Milius: debía abandonar la apariencia de campeón de fisicoculturismo para convertirse en un guerrero más realista, rústico y funcional.

arnold-Schwarzenegger-rutina-entrenamiento.jpg Con ese objetivo, Schwarzenegger modificó por completo su preparación. Redujo considerablemente su peso, perdió parte de la musculatura que había construido durante años de competición y aumentó ligeramente su porcentaje de grasa corporal. Además, adaptó sus entrenamientos para priorizar la movilidad, la resistencia y el manejo de armas, dejando en segundo plano las rutinas enfocadas exclusivamente en la hipertrofia y la estética física.