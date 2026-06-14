Mundial 2026, minuto a minuto: Alemania debuta y se juega una jornada con cuatro partidos La Copa del Mundo continúa este domingo con acción en los grupos E y F. Alemania inicia su camino frente a Curazao. También juegan Países Bajos-Japón, Costa de Marfil-Ecuador y Suecia-Túnez. Por Agregar C5N en









Mundial 2026, minuto a minuto: Alemania debuta y se juega una jornada con cuatro partidos

La Copa del Mundo 2026 continúa este domingo con una jornada que promete emociones desde la tarde hasta la medianoche, con cuatro partidos correspondientes a los grupos E y F. Alemania, una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial, hará su estreno frente a Curazao, mientras que también debutarán Países Bajos, Japón, Ecuador, Costa de Marfil, Suecia y Túnez.

La atención de la jornada estará puesta especialmente en la Selección alemana, que busca volver a ser protagonista en un Mundial. El conjunto alemán conquistó cuatro títulos del mundo y comparte con Italia el segundo lugar entre las selecciones más ganadoras de la historia, sólo por detrás de Brasil, que suma cinco coronas. Su primer compromiso será a las 14 horas ante la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Luego, a las 17, Países Bajos y Japón abrirán el Grupo F en el Dallas Stadium de Arlington. Más tarde, desde las 20, Costa de Marfil y Ecuador se enfrentarán en el Lincoln Financial Field de Filadelfia por el Grupo E. La jornada se cerrará a las 23 con Suecia-Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

Seguí acá el minuto a minuto de una nueva fecha del Mundial 2026, con todas las novedades, formaciones, resultados y repercusiones de una jornada clave para el comienzo de varios grupos.