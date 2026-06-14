Uno por uno: esta es la lista que se filtró sobre los famosos que estarían en MasterChef Celebrity 2026 Se difundieron los nombres de los posibles participantes de la nueva edición del reality de cocina versión celebrity. Agregar C5N en









Se difundió la lista de los posibles participantes de MasterChet Celebrity 2026.

Se filtró una lista preliminar de famosos que podrían integrar MasterChef Celebrity 2026, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales. La información fue difundida por Marina Calabró y reúne figuras del espectáculo, redes sociales, periodismo y deporte. Juli Poggio aparece como una de las candidatas con mayores chances de sumarse al reality. La producción busca repetir una fórmula de perfiles diversos para sostener el interés del público en la nueva edición. La nueva edición de MasterChef Celebrity 2026 todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero ya empezó a instalarse en la conversación del espectáculo a partir de una lista filtrada de posibles participantes que circuló en las últimas horas y que incluye nombres del mundo del entretenimiento, las redes sociales, el periodismo y el deporte, en un armado que aún no fue oficializado por la producción.

Masterchef La información fue difundida por la periodista Marina Calabró, quien aclaró que se trata de una nómina preliminar de figuras que estarían en evaluación y no de convocatorias cerradas, aunque en el ambiente televisivo ya generó movimiento por la combinación de perfiles conocidos y algunas incorporaciones inesperadas que podrían modificar la dinámica habitual del programa.

Qué famosos participarían de MasterChef Celebrity 2026 Entre los nombres que aparecen en la lista se destaca el de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, junto con Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, lo que vuelve a poner a la familia mediática en el centro de la escena del reality, mientras que en paralelo se menciona la ausencia de Andrés Nara, un dato que llamó la atención entre seguidores del entorno.

Juli Poggio Redes sociales En el plano de las figuras con mayor proyección dentro del casting, aparece Juli Poggio, quien según la información difundida estaría más cerca que otros de incorporarse al certamen y ya habría reordenado parte de su agenda laboral ante la posibilidad concreta de sumarse a la competencia gastronómica. También figuran nombres del universo digital como Nati Jota, Santi Talledo y Mernuel, que aportarían una presencia fuerte en redes y streaming, además de Débora Nishimoto, conocida como “China”, que viene consolidando su perfil en plataformas digitales.

Nati Jota Redes sociales La lista también incluye a figuras de la televisión tradicional como Gimena Accardi, Topa y el periodista Guillermo Andino, en un intento de equilibrar la propuesta entre distintas generaciones de audiencia. A ellos se suma Guido Záffora, quien incluso habría participado en la confección de la nómina que circuló, mientras que Yanina Latorre vuelve a aparecer como un nombre valorado por la producción, aunque sus compromisos en radio y televisión podrían complicar su participación. En el segmento vinculado al deporte, figura Camila Galante, esposa del futbolista Leandro Paredes, una incorporación que apuntaría a sumar interés fuera del ámbito estrictamente televisivo.

Yanina Latorre enojada