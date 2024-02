Guerra total: Ignacio Torres se reunirá con gobernadores patagónicos para tomar una decisión sobre el suministro de petróleo y gas

Ignacio Torres se juntará con otros gobernadores para definir cómo será el suministro de gas y patróleo si el Gobierno no respeta la coparticipación.

Tras asegurar en una entrevista por C5N que "a mi no me van escuchar insultar nunca a nadie pero no voy a permitir bajo ningún punto de vista que se lleven puesto a los chubutenses", Torres adelantó en declaraciones radiales que en la cumbre con los gobernadores del sur "hoy vamos a tomar una decisión", en referencia al suministro de los hidrocarburos a todo el país.