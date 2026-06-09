IR A
IR A

Gerardo Romano cruzó a Javier Milei tras la masiva despedida al Indio Solari: "La tenés adentro"

El actor aseguró que la multitudinaria despedida del líder de Los Redondos expuso la distancia entre la representatividad del músico y la crueldad del mandatario y el Gobierno.

El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico.

El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico.

Redes sociales

Gerardo Romano criticó la actitud del presidente Javier Milei, quien no prestó el Congreso para despedir los restos de Carlos Alberto "El Indio" Solari tras su fallecimiento este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, y destacó el éxito del velorio público que se realizó en Avellaneda: "La tenés adentro", chicaneó el actor.

Indio Solari en Instagram
Te puede interesar:

La Plata: proponen cambiar el nombre a la calle donde vivió el Indio Solari en los '60

La muerte del músico sirvió como puntapié para otra declaración del mediático contra el líder de La Libertad Avanza (LLA), ya que el Gobierno puso trabas para que el ídolo del rock fuera velado en el Congreso con el argumento de que no estaban dadas las condiciones de seguridad. "Milei, tenés la del Indio muerta y adentro", sostuvo Romano.

La fuerte frase da a entender la distancia que existe entre la representatividad de Solari, que fue despedido por 1 millón de personas en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico a lo largo de 18 horas, y, por otro lado, la crueldad y falta de empatía del mandatario hacia sus seguidores y su legado.

Embed

El actor apuntó al Gobierno al afirmar que desprecia "la fiesta, la gente que festejó y los simbólico que fue", y señaló que lo único que quiere es que "saquen a la gente de ahí", "saquen a los negros". En ese sentido, recordó los incidentes y las detenciones que hubo el viernes en Plaza de Mayo, cuando cientos de personas fueron espontáneamente a manifestar su dolor al enterarse del fallecimiento del ícono del rock nacional.

La expresión del actor se multiplicó en cuestión de minutos en las plataformas digitales y se convirtió en tendencia en redes en pocas horas, avivando la discusión sobre los desplantes de Milei ante los artitsas y los ídolos populares.

Gerardo Romano contra Milei: "Es un gobierno sádico"

Gerardo Romano tiene una postura de fuerte confrontación contra el gobierno de Javier Milei desde que asumió: lo llegó a acusar de hacer una gestión "sádica", "violenta" y "misógina". Romano critica el impacto del ajuste económico, el recorte a las jubilaciones y el colectivo de discapacidad y la represión en protestas. Además, es uno de los artistas que denuncian el impacto de las políticas económicas, apoyando la lucha de sectores como los trabajadores del Hospital Garrahan.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei juega su mundial económico de cara a un 2027, clave para la Libertad Avanza. 

El Mundial económico 2026: Argentina y sus partidos contra la inflación, el crecimiento y el dólar

milei: el capitalismo de libre empresa esta escrito en los diez mandamientos

Milei: "El capitalismo de libre empresa está escrito en los Diez Mandamientos"

El 21 de junio Colombia llevará a cabo su balotaje para elegir presidente. 

Un nuevo felino en América: del león argentino al tigre colombiano

El Gobierno sigue provocándose daño a sí mismo.

El pliego de Michelli y la muerte del Indio Solari: el Gobierno se empantana en episodios insólitos

play

Apareció un video que compromete a los Kovalivker y expone la impunidad de la familia

Argentina quiere sumarse al CPTPP y tender un puente comercial.

El Gobierno solicitó la adhesión de la Argentina al Tratado Transpacífico: qué beneficios implicará

últimas noticias

Números en rojo para la industria argentina.

Efecto sándwich en la industria: cae la demanda interna y aumentan los costos de producción

Hace 30 minutos
Balotaje presidencial en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan el futuro del país

Balotaje en Perú: Roberto Sánchez lidera con una mínima ventaja en el conteo electoral

Hace 42 minutos
El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico.

Gerardo Romano cruzó a Milei tras la masiva despedida al Indio Solari: "La tenés adentro"

Hace 43 minutos
El aguinaldo se destinará principalmente al pago de deudas.

Aguinaldo 2026: la mayor parte de los asalariados lo destinará principalmente al pago de deudas

Hace 46 minutos
Las mujeres de la Scaloneta

Quién es la famosa que abandonó "Muchachas", la serie de las mujeres de la Scaloneta tras grabar su participación

Hace 50 minutos