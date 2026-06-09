Gerardo Romano cruzó a Javier Milei tras la masiva despedida al Indio Solari: "La tenés adentro" El actor aseguró que la multitudinaria despedida del líder de Los Redondos expuso la distancia entre la representatividad del músico y la crueldad del mandatario y el Gobierno. Agregar C5N en









El actor destacó la masiva respuesta de los seguidores tras conocerse la noticia de la muerte del músico. Redes sociales

Gerardo Romano criticó la actitud del presidente Javier Milei, quien no prestó el Congreso para despedir los restos de Carlos Alberto "El Indio" Solari tras su fallecimiento este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir, y destacó el éxito del velorio público que se realizó en Avellaneda: "La tenés adentro", chicaneó el actor.

La muerte del músico sirvió como puntapié para otra declaración del mediático contra el líder de La Libertad Avanza (LLA), ya que el Gobierno puso trabas para que el ídolo del rock fuera velado en el Congreso con el argumento de que no estaban dadas las condiciones de seguridad. "Milei, tenés la del Indio muerta y adentro", sostuvo Romano.

La fuerte frase da a entender la distancia que existe entre la representatividad de Solari, que fue despedido por 1 millón de personas en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico a lo largo de 18 horas, y, por otro lado, la crueldad y falta de empatía del mandatario hacia sus seguidores y su legado.

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Gerardo Romano se lo dijo EN LA CARA a Novaresio pic.twitter.com/5XuTHUIsUB — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) June 9, 2026 El actor apuntó al Gobierno al afirmar que desprecia "la fiesta, la gente que festejó y los simbólico que fue", y señaló que lo único que quiere es que "saquen a la gente de ahí", "saquen a los negros". En ese sentido, recordó los incidentes y las detenciones que hubo el viernes en Plaza de Mayo, cuando cientos de personas fueron espontáneamente a manifestar su dolor al enterarse del fallecimiento del ícono del rock nacional.