Gran Premio de Barcelona: en una carrera con un final de novela, Colapinto terminó 8° y Hamilton ganó por primera vez en Ferrari El argentino cosecha su sexta carrera sumando puntos en Alpine y alcanza las 19 unidades. El británico hizo una magnífica carrera manteniendo el ritmo dentro de la pista ayudado por el tramo del equipo en boxes. El podio lo completaron George Russell y Lando Norris, segundo y tercero, respectivamente. Por Agregar C5N en









Con esta 8° posición en el Gran Premio de Barcelona, Colapinto suma 19 puntos

En una final de novela, Lewis Hamilton logró su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, correspondiente por la octava fecha de la Fórmula 1. Franco Colapinto terminó 8° y volvió a sumar por sexta vez arriba del monoplaza de Alpine.

El británico terminó el podio acompañados por dos compatriotas como los pilotos de Mercedes, George Russell y de McLaren, Lando Norris, quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

La carrera empezó bien para el argentino, quien había largo 13°, y logró escalar dos posiciones ubicándose 11. Con el correr de las vueltas, no tuvo inconvenientes con su performance ya que se mantuvo siempre cerca del top 10, salvo en la vuelta 12 cuando debió ingresar a boxes para realizar cambio de neumáticos, lo mismo que optó el resto de los equipos.

Con buen ritmo, siempre estuvo bien plantado y de cerca a su compañero, Pierre Gasly. A tal punto que durante la vuelta 20, desde el equipo le pidieron al pilarense que le ceda la posición al francés y pese al enojo y la queja, terminó cediendo.

Ya promediando más de la mitad de la carrera, Franco ganó puestos por las paradas de Lawson y Lindblad, quedando ya dentro de los primeros 10, perfecta posición para sumar nuevamente en Alpine. Mientras tanto, en la pelea en la punta se vivió en las últimas dos vueltas, y terminó beneficiando al pilarense.