Ignacio Torres respondió las provocaciones de Javier Milei: "El Gobierno tiene mucho más casta de los que meten en la bolsa"

En diálogo con el programa Argentina en Vivo por C5N, el mandatario provincial luego ratificó todos sus dichos y aclaró: "Hay que entender que no es una decisión personal.Toda la ciudadanía en Chubut, cámaras empresariales, sindicatos, centros de jubilados, todos estamos hartos que nos falten al respeto".

"Todos estamos hartos que nos pisen la cabeza y nos quieran desfinanciar deliberadamente, todos estamos cansados de que sistemáticamente haya una avanzada contra esta provincia para querer disciplinarnos”, le expresó Torres este sábado al periodista Guillermo Favale.

Ignacio Torres Chubut Ignacio Torres le respondió en C5N al presidente Javier Milei. X (@NachoTorresCH)

El mandatario de la provincia de Chubut luego criticó de manera directa al asesor presidencial Santiago Caputo quien "cree que está en una serie de Netflix, se cree que está mirando la serie Peaky Blinders con el puchito en la boca y le dice al Presidente que se tiene que pelear con los gobernadores, los cantantes, los periodistas y que de esa manera sostiene la épica de la pelea contra la casta”.

Luego deseó que "ojalá exista un canal de diálogo, el problema es que no sabes con quien hablar". "Yo no quiero ni ir a la Rosada, no queremos un peso del Gobierno Nacional, lo que queremos es que nos respeten como provincia”, remarcó Torres.

En referencia a los diferentes ataques discursivos recibidos por parte de funcionarios y redes sociales el gobernador patagónico fue tajante: "A mi no me van escuchar insultar nunca a nadie pero no voy a permitir bajo ningún punto de vista que se lleven puesto a los chubutenses. Es inconstitucional e ilegal lo que están haciendo”.

“El Presidente debería abrazarnos y trabajar en conjunto en una agenda de desarrollo para exportar más, para agregarle valor a nuestros recursos, no discutir pavadas por Twitter, cuando más de la mitad de la Argentina está bajo la linea de pobreza”, agregó.

Ignacio Torres en C5N: “A nosotros también nos eligió el pueblo, nos votaron"

El mandatario de Chubut explicó que a los gobernadores fueron votados por la ciudadanía. "A mi no pusieron por decreto como a los funcionarios que el Presidente designó y se creen dueños de la Argentina”.

Los cuales "después amenazan con mensajes como el que me mandaron ayer diciendo cálmate Nacho porque sino vamos a sacar los tanques a las redes”.

“A mi no me interesa que me amenacen con que me van a poner preso mostrandome un artículo del código penal, porque nosotros estamos defendiendo los intereses de los chubutenses y los patagonicos”, remarcó Torres.

En este contexto no dio paso atrás con sus dichos: “Ratificamos lo que dijimos, el miércoles no va salir ni una gota de petróleo sino respetan de una vez por todas a las provincias y nos sacan el pie de encima”.

Chubut le respondió a Luis Caputo y lo acusó de "mentir descaradamente"

El vicegobernador Gustavo Menna compartió dos documentos que demuestran que se solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. El ministro de Economía había publicado que no hubo ningún pedido.