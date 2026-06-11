Nueva denuncia contra Facundo Leal: fue imputado por enriquecimiento ilícito por obras en aeropuertos El exfuncionario, que ya estaba detenido por una causa previa cuando estaba vinculado a Arsat, está sospechado de recibir retornos por concesiones y obras realizadas en aeropuertos. Hay más personas en la misma situación. Por Agregar C5N en









Facundo Leal, exfuncionario libertario, imputado por supuesto enriquecimiento iícito. Redes sociales

Facundo Leal, un exfuncionario de La Libertad Avanza, fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y posibles desmanejos de fondos públicos cuando era presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Ya estaba detenido por una denuncia anterior de Marcela Pagano, correspondiente a la época en que se desempeñaba en Arsat, y por la que, tras allanar su domicilio, encontraron u$s2.500.000 y drogas.

Ariel Zak enumeró el resto de los imputados por la misma causa. "La denuncia también recae sobre Noelia Florencia Ruiz, que fue quien lo sucedió; sobre Lucila Belén Pagani, actual vicepresidenta, y sobre Facundo Gaitán, que es un controlador del organismo; todos fueron denunciados", señaló en Minuto Uno con Gustavo Sylvestre, por la pantalla de C5N.

En cuanto a los motivos de la imputación, el periodista profundizó sobre las sospechas de enriquecimiento ilícito y desmanejo de fondos públicos por parte del exfuncionario. "Lo que se presume, lo que se denuncia, es que en concesiones y en obras realizadas en aeropuertos pudo haber habido retornos, de los cuales se habría beneficiado este hombre", apuntó.

La detención previa se dio por tenencia de drogas y Leal se encuentra a la espera de la resolución de su situación procesal. "Esa causa tramita en el juzgado federal de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, con el fiscal Fernando Domínguez; y esta otra, por la cual acaba de ser imputado, la tiene el fiscal Ramiro González con el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y tramita en Comodoro Py", explicó Zak, pero aclaró que "es posible que en el futuro confluyan en una misma investigación, por lo pronto son hechos distintos".

El conductor del programa sumó información delicada respecto a la situación del libertario. "Se conoció en las últimas horas que, antes del allanamiento, su hija y una secretaria abandonaron el domicilio con valijas que se llevaron de la casa de Leal minutos antes de que llegara la Policía", expuso Sylvestre y concluyó: "En estas misteriosas valijas de Leal, la hija y una secretaria, ¿qué se llevaban? Es lo que la Justicia tendrá que determinar".

El escándalo anterior que involucra a Facundo Leal por corrupción en Arsat Antes de la denuncia de Marcela Pagano por las sospechas de corrupción en el ORSNA, la Justicia Federal ya investigaba a "la banda de los mendocinos", un grupo de exfuncionarios de Arsat liderado por Facundo Leal. Están acusados de cobrar coimas y direccionar contratos millonarios a la firma ALS, maniobra descubierta tras un robo y el posterior arresto de Leal con drogas y millones de dólares en Palermo. El exsubgerente de Compras, Gerardo Boschin, facilitó presuntamente el acuerdo tras filtrar datos internos a los empresarios y refrendar órdenes por casi u$s2 millones. Asimismo, el exgerente de Finanzas, Pablo Pagani, avaló ilegalmente la prórroga del vínculo comercial sin la correspondiente e indispensable aprobación por parte del Directorio de la empresa pública. Las declaraciones juradas de los implicados expusieron un incremento patrimonial injustificado durante sus años en la función pública. Leal declaró un llamativo patrimonio de $528 millones, trece veces mayor a sus registros previos, mientras que los bienes declarados por Boschin superaron holgadamente los $240 millones mediante autos de alta gama.