El Mundial económico 2026: Argentina y tres partidos claves ante la inflación, el crecimiento y el dólar

La pelota empieza a rodar en el plano futbolístico, pero ya se mueve en variables claves para el plan de Javier Milei y Luis Caputo. Qué dicen los datos oficiales de los árbitros del FMI y el Banco Mundial. ¿Ahora nos volvimos a ilusionar?

El jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 , donde la Selección argentina buscará revalidar el título conseguido en Qatar, aunque a varios kilómetros de distancia, el Gobierno ya viene disputando este año el torneo económico, en el cual el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , se juegan tres partidos claves ante la inflación, el crecimiento y e l dólar, previo a un año electoral que marcará el rumbo del país en 2027.

Pero acá no se trata de un juego, ni queda todo librado al azar. En estos tres duelos hay datos que respaldan la actualidad de Argentina en base al último informe World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Global Economic Prospects del Banco Mundial .

Previo al arranque del “mundial económico”, el jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda hicieron una “pretemporada” disertando en distintos foros empresariales defendiendo el plan del Gobierno . Lejos quedaron las promesas de una inflación baja, fijadas en el Presupuesto 2026, que en el primer cuatrimestre del año ya se consumió el 10,5% previsto.

Además, habrá que ver la influencia que tendrá en la cancha el rol de sus ministros y en especial el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que todavía no presentó su declaración jurada requerida en la Justicia por las denuncias sobre enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.

El último informe del Fondo Monetario Internacional marca una clara "victoria", al ubicar a Argentina en el país con mayor inflación de los que disputan el Mundial 2026, pero que significa una derrota para los argentinos de a pie, con pérdida del poder adquisitivo y aumentos por salariales muy por abajo de lo que señala el IPC medido por el INDEC.

En este marco, Argentina tiene, para el 2026, un inflación proyectada por el FMI del 30.4%, escolado por Turquía, con un 28,6%. El contraste es marcado por los Estados Unidos clavado en una IPC núcleo del 3.1%.

Inflación - supermercado Imagen creada con IA

Por su parte, el Banco Mundial también ubica al gobierno de Milei "ganando" el partido de la inflación, en torno al 28%, seguido por el el país de Oriente Medio con un índice similar.

De esta manera, pese a existir una desaceleración respecto a años anteriores, se trata de un partido nuevamente perdido ya que de todos los países que disputan el mundial es el que tiene mayor alza inflacionaria.

Segundo partido, crecimiento PBI

Según el FMI, los paises que juegan el Mundial 2026 y tendrán el mayor crecimiento económico en 2026 son Paraguay (4,2%) y Uzbekistán (3,8%). Argentina aparece en tercera colocación con un 3,5%, y pese a que no le alcanza para "ganar el duelo", logra superar ampliamente en materia regional a Brasil (1.6%) o México (1.3%).

Por su parte, en Europa Occidental, a países futbolísticamente históricos como Alemania o Francia se les estima un macro crecimiento para lo que resta del año del 0, 7%.

En el informe del Banco Mundial, Arabia Saudita aparece como el gran beneficiado con un crecimiento del 4,3%. El organismo destaca la fuerte aceleración de la actividad privada no petrolera y los ingresos derivados de sus exportaciones energéticas. Pese a que no le alcanza, proyecta que Argentina va a crecer 4,0% este año.

La Argentina de Milei ya eliminada, qué pasa con el dólar

El partido con la divisa estadounidense es complejo, ya que si bien para 90% de las selecciones que juegan el Mundial 2026 el dólar es simplemente un factor de comercio exterior, que encarece o abarata commodities, para Argentina (y en menor medida Turquía), requiere de un análisis difícil.

Pese a lo complicado, el gobierno de Javier Milei cuenta con el respaldo del FMI, que viene de aprobar la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas y realizar el desembolso de u$s1.000 millones a las arcas del Banco Central.

De todas maneras, Estados Unidos, al ser el dueño de la divisa, juega con "la cancha inclinada" y gana fácilmente el partido del dólar: al tener una inflación núcleo en el 3.1%, la Reserva Federal se ve obligada a mantener las tasas de interés altas lo que le permite atraer capitales extranjeros que buscan rendimientos seguros y fortalecen la divisa.

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Mientras que Arabia Saudita, gracias a que el barril del crudo cotiza arriba de los u$s87, por el conflicto en Medio Oriente, y como el petróleo se vende exclusivamente en dólares, la crisis energética global le permite llena las arcas públicas de la moneda estadounidense.

Finalmente, Argentina pierde el duelo con la divisa estadounidense: mientras el dólar se encarece en gran parte del mundo, el Gobierno está obligado, por orden del FMI, a acumular u$s8.000 millones netos en el Banco Central.

Con un tipo de cambio oficial en torno a los $1.400, el organismo advierte que en la segunda parte del año, deberá impulsar políticas que permitan fortalecer el dólar y alivianar posibles nuevas tensiones externas que podrían generar una corrida cambiaria, sin dejar de lado el ruido político local.