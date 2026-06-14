14 de junio de 2026 Inicio
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Quién es el único jugador sudafricano que jugó en la primera división del fútbol argentino

El debut de Sudáfrica en el mundial trajo el recuerdo del futbolista de aquel país que jugó en nuestro país.

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Brilló en la Selección de Sudáfrica y pasó por Ferro Carril Oeste.

Brilló en la Selección de Sudáfrica y pasó por Ferro Carril Oeste.

El gráfico
  • Theophilus Doctor Khumalo es el único futbolista sudafricano que jugó en la Primera División de Argentina.
  • Su llegada a Ferro se dio tras destacarse ante la Selección Argentina en un amistoso disputado en 1995.
  • Debutó con un lindo gol frente a Independiente.
  • Disputó apenas cuatro partidos en Ferro antes de regresar al exterior y continuar una destacada carrera con Sudáfrica.

La participación de Sudáfrica en el Mundial 2026 volvió a poner el foco sobre algunas historias curiosas vinculadas al fútbol de ese país. Mientras los Bafana Bafana buscan dejar su huella en una nueva Copa del Mundo, aparece el recuerdo de Theophilus Doctor Khumalo, un futbolista que tuvo la particularidad de convertirse en el único sudafricano en jugar en el fútbol argentino con su paso por Ferro Carril Oeste.

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Antes de llegar al Verdolaga, Khumalo ya había dejado una grata impresión ante el fútbol argentino. El 13 de mayo de 1995 fue una de las figuras de Sudáfrica en el amistoso frente a la Selección dirigida por Daniel Passarella, disputado en Johannesburgo por la Copa Nelson Mandela. El talentoso mediocampista abrió el marcador para los locales en el empate 1-1 y su actuación despertó el interés de dirigentes y representantes vinculados al mercado argentino. Aquel encuentro terminó siendo clave para que, pocas semanas después, desembarcara en el club de Caballito.

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Doctor Khumalo en uno de sus partidos con Ferro.

Doctor Khumalo en uno de sus partidos con Ferro.

Tras su actuación ante Argentina, Khumalo llegó a Ferro Carril Oeste a mediados de 1995 mediante un préstamo desde Kaizer Chiefs. De esta manera se convirtió en el primer futbolista sudafricano en jugar en nuestro país. Su incorporación se produjo durante el Torneo Apertura de ese año y representó una apuesta poco habitual para el mercado local, que rara vez sumó jugadores provenientes del continente africano.

Quién fue el único jugador de Sudáfrica en jugar en la primera división argentina

El estreno de Doctor Khumalo en Ferro fue soñado. Debutó contra Independiente y anotó el único tanto de su equipo en el empate 1-1. El sudafricano capitalizó una acción iniciada por el sector izquierdo, ganó la posición ante Juan José Serrizuela, eludió a Luis Islas y definió con precisión pese a tener poco ángulo para el remate.

El paso de Khumalo por Ferro fue breve, tan sólo jugó cuatro partidos oficiales durante el Torneo Apertura de 1995, en los que convirtió un gol. Su salida se produjo apenas 6 meses después de haber llegado al club, en gran parte por las dificultades que encontró para adaptarse a la vida en Argentina.

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Khumalo vistiendo la camiseta de la Selección Sudafricana.

Khumalo vistiendo la camiseta de la Selección Sudafricana.

Tras su experiencia en Argentina, Khumalo continuó su carrera internacional con un paso por el Columbus Crew de Estados Unidos antes de regresar a Kaizer Chiefs, el club de su vida. Con la camiseta de Sudáfrica disputó 50 partidos y convirtió nueve goles, siendo uno de los líderes de la selección que conquistó la Copa Africana de Naciones de 1996 y que logró la clasificación al Mundial de Francia 1998, la primera participación mundialista de los Bafana Bafana.

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