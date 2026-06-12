Caso Adorni: ¿por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

En diálogo con C5N, distintos consultores analizaron la evolución del caso que involucra al jefe de Gabinete, las contradicciones surgidas tras la presentación de su declaración jurada y las razones detrás del respaldo que le sigue brindando el Presidente.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la discusión pública luego de su reaparición mediática y tras la presentación de su declaración jurada, en la que admitió haber omitido la declaración de medio millón de dólares. Sus explicaciones abrieron nuevos interrogantes sobre el origen de esos fondos, la evolución de su patrimonio en los últimos años y el marcado cambio en su estilo de vida desde su llegada a la función pública. En este contexto, la principal incógnita es por qué el presidente Javier Milei continúa respaldándolo y lo mantiene en el cargo.

La caída de la imagen de Manuel Adorni es un diagnóstico compartido por distintos consultores, que además advierten un impacto creciente del caso en la evaluación del Gobierno. En esa línea, el último estudio de Zuban Córdoba registró un aumento sostenido de la desaprobación a la gestión nacional , que actualmente alcanza el 64,5%.

Al analizar la imagen de los principales dirigentes políticos, Adorni encabeza el rechazo con un 72,1% de imagen negativa frente al 16,5% de positiva. Dentro del elenco gubernamental, la dirigente con mejor desempeño es Patricia Bullrich, cuya imagen negativa se ubica en el 55,5%, por debajo de la del presidente Javier Milei, que alcanza el 60,6%.

“La imagen de Adorni está completamente negativizada. Esto comenzó con la denuncia en abril y se profundizó hasta hoy. En marzo tenía una imagen positiva de 42% y los primeros días de mayo estaba en 16%. Ayer vi informes de colegas que monitorean la conversación digital y, si era malo el dato de mayo, ayer empeoró aún más. El 85% de la gente no le cree a Adorni y el sentimiento que predomina no es la duda, sino la ira”, explicó Ana Paola Zuban , directora de investigación de Zuban Córdoba.

En relación a la pregunta de por qué Milei lo mantiene en el cargo, Zuban compartió: “Hay varias hipótesis: los que más analizan el tema indican que efectivamente el Presidente le cree y supone (mal) que desplazarlo es señal de debilidad política. Otros ven que Adorni es un engranaje de poder y que no pueden darse el lujo de perder uno de los elementos que lo sostienen”.

Y agregó: “En cualquier caso, hay una herida institucional. La figura del jefe de Gabinete está desvirtuada y desprestigiada. Adorni no es un interlocutor entre el Presidente y los gobernadores o ministros que hoy goce de la potestad que otorga una palabra con autoridad”.

Además, destacó que “el círculo de hierro presidencial del que forma parte Adorni es reducido y premia a los leales, renegando mucho de aquellos que vienen de otra fuerza política. En tanto, la lesión institucional es enorme”.

Por su parte, la última encuesta de la consultora Vozna detectó una caída lenta en la aprobación del Gobierno nacional. Del informe se desprende que la evaluación de gestión sigue mostrando señales de deterioro, aunque suaves, ubicándose en una aprobación del 35,8% y un rechazo del 58%. Destacan que entre los jóvenes su aprobación es mayor, llegando a los 42 puntos, mientras que los segmentos con menor nivel educativo son los más críticos, llegando a desaprobar a la gestión en un 62,8%.

En cuanto a la imagen de Adorni, el estudio midió un 66,6% de valoración negativa frente a un 17,1% de positiva. Además, identificaron un crecimiento del rechazo entre abril y mayo, un fenómeno que también alcanza a un segmento relevante de quienes en 2023 votaron a Patricia Bullrich y a Javier Milei.

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Al profundizar sobre el caso Adorni, un 64,7% consideró que “es culpable y debería renunciar a su cargo”, mientras que un 6,4% contestó que “es culpable, pero los hechos denunciados no son graves y no deberá renunciar” y un 8,5% opinó que “es inocente”.

Desde el equipo de Vozna detallaron a C5N que “el caso Adorni se sumó al desgaste del Gobierno provocado por la mala situación económica”, aunque aclararon que “fue un elemento subsidiario, no el principal, pero dañó un poco a cierto votante propio”.

Sobre la situación de Adorni en particular, consideraron que “es una figura que está quemada” y que “su futuro es muy complicado porque esto funciona como una mancha venenosa". “Tiene una imagen muy mala y un 70% de la sociedad lo considera culpable sin atenuantes. Es muy difícil que salga de ahí”, remarcaron.

Respecto a la decisión de Milei de respaldarlo, describieron al Presidente “como una figura intransigente”, cuya praxis política “es que uno no tiene que dar el brazo a torcer. “Lo podemos ver en muchos planos, por ejemplo cuando está muy mal la evaluación del Gobierno por la situación económica. Su idea es siempre acelerar y profundizar”, resumieron.

En el caso de la consultora Management & Fit, el estudio más reciente da cuenta que el nivel de desaprobación hacia el Gobierno es del 58,1%, el más alto desde el inicio de la gestión de Milei. En ese sentido, exhibieron un presente donde la situación económica personal se presenta como negativa para el 40,9% y positiva para el 25,5%, donde ambas percepciones aumentaron su mención respecto a abril.

Acerca del caso Adorni, un 59,2% de los encuestados respondió que "debería renunciar a su cargo", mientras que para el 20,3% "debería tomar licencia hasta que la justicia aclare los hechos". Esto significa que un 79,5% mencionó que debería renunciar o pedir licencia.

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Al tratar de entender cuál es el motivo por el cuál Milei no le pide la renuncia a Adorni, un 42,1% consideró que es “por poseer información sobre irregularidades internas de gestión”, mientras que un 21,9% mencionó “por la cercanía con los hermanos Milei”.

“Es poca la gente que considera que Milei debería dejarlo en el cargo. Frente a datos tan contundentes, que son previos a los últimos días, es bastante inexplicable la posición de que siga estando en funciones. El veredicto social ya está, independiente de lo que diga la justicia”, enfatizó Lara Goyburu, Directora Ejecutiva de Management & Fit.

Frente a la posibilidad de que Milei logre despegarse del caso, Goyburu lo consideró “bastante imposible”. “Milei está en una encrucijada. ¿Bajo qué argumento le va a pedir la renuncia cuando ya dijo que Adorni no había mentido y que había visto la declaración jurada?. Es una situación muy difícil en la que se metió solo. Esto no es más que errores propios de la gestión”, concluyó.