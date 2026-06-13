Chiche Gelblung fue dado de alta tras permanecer un mes internado: "Estoy fantástico" Durante una entrevista, el periodista habló sobre su salud después de varias semanas en una clínica. Admitió que no la pasó bien, pero aseguró que se encuentra óptimo para volver a la rutina. Agregar C5N en









Chiche Gelblung contó que está recuperado. Redes sociales

Tras superar semanas difíciles por complicaciones de salud, el periodista Chiche Gelblung reapareció públicamente en una comunicación con sus compañeros de Radio del Plata para anunciar su regreso al aire, lo que trajo tranquilidad a su equipo tras casi un mes internado en un sanatorio debido a su cuadro médico.

Durante la charla telefónica, el conductor se mostró muy entusiasmado por su evolución y expresó textualmente: "Estoy muy bien. Estoy en la puerta de la radio. Estoy en la calle. Los extraño mucho. Estoy muy bien, por suerte, hoy estoy de alta". De esta manera confirmó que ya descansa en su hogar.

Fiel a su estilo, el conductor minimizó los malos momentos vividos en el centro médico y lanzó una de sus picantes frases: "Estoy fantástico, ya dormí la primera noche en mi casa. La pasé mal, pero ya está. En los sanatorios corres más peligro que en la calle, hay bichos. Pero estoy muy bien".

La principal novedad se presentó cuando sus colegas le preguntaron por su retorno al trabajo. Sin dar rodeos, el conductor confirmó de manera directa: "El lunes ya estoy normalmente haciendo el programa de vuelta a la rutina. Nos vemos ahí en la radio. Un beso grande", y confirmó que regresará a su programa.

Con esta aparición, el emblemático periodista dejó atrás una etapa compleja y se prepara para ponerse nuevamente al frente de su ciclo radial. La noticia de su vuelta a la actividad fue celebrada con mucha alegría por sus compañeros y por los oyentes, quienes siguieron de cerca toda su recuperación.

Por qué internaron a Chiche Gelblung La internación de Chiche Gelblung comenzó el pasado lunes 18 de mayo, luego de sufrir una fuerte descompensación en su domicilio. Según trascendió, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, es decir, la formación de un coágulo sanguíneo que terminó provocando complicaciones cardiovasculares y obligó a una rápida intervención médica. Para estabilizarlo, los especialistas decidieron colocarle un nuevo stent, dispositivo que se sumó a otros dos que ya le habían implantado semanas antes. El periodista venía atravesando distintos problemas de salud durante los últimos meses y ya había tenido internaciones previas relacionadas con dificultades cardíacas y renales. chiche gelblung internado mayo 2026 Chiche Gelblung durante su internación, que comenzó el pasado mes de mayo. Redes sociales Con el paso de los días, el cuadro clínico comenzó a complicarse debido a la aparición de una infección intrahospitalaria y un deterioro renal que mantiene en alerta a los médicos. Distintos reportes periodísticos señalaron incluso que el conductor habría necesitado controles especiales vinculados a sus funciones renales. Luego, gracias a los cuidados médicos, el conductor comenzó a mejorar hasta lograr el alta.