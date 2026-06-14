Mundial 2026: las imágenes del implacable tornado en Kansas, que modificó los planes de la Selección argentina Las alertas meteorológicas obligaron al cuerpo técnico de Lionel Scaloni a reorganizar la preparación para el debut frente a Argelia. Por Agregar C5N en









La preparación previa para el estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sumó un nuevo obstáculo fuera de la cancha. Las severas condiciones climáticas registradas en Kansas City obligaron al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a modificar la planificación prevista para la jornada previa al partido ante Argelia.

Ante las advertencias emitidas por los organismos meteorológicos estadounidenses, el seleccionado adelantó su entrenamiento para la mañana y suspendió la práctica que estaba programada para la tarde. La decisión buscó evitar complicaciones derivadas del avance de un sistema de tormentas que afectó a gran parte de la región.

La situación se volvió especialmente tensa durante la noche, cuando comenzaron a multiplicarse los avisos de emergencia por fuertes vientos y posibles fenómenos tornádicos. Las alertas llegaron a través de teléfonos celulares, medios de comunicación y sistemas públicos de advertencia, alterando la tranquilidad de una jornada en la que los futbolistas habían dispuesto de tiempo libre junto a sus familiares.

No se trata del primer episodio climático que impacta en la preparación argentina desde su llegada a Kansas City. Días atrás, otro fenómeno severo ya había provocado daños en sectores cercanos al lugar de concentración del equipo, generando preocupación entre las delegaciones instaladas en la zona.

Las autoridades locales activaron protocolos preventivos y la organización del Mundial decidió cerrar antes de tiempo algunas actividades destinadas a los hinchas, entre ellas el FIFA Fan Festival, debido al riesgo que representaban las tormentas previstas para la noche.