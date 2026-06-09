10 de junio de 2026 Inicio
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Vaca Muerta y la minería, imparables: en los primeros cuatro meses del año generaron tantos dólares como el campo

Un informe privado reveló que, durante el primer cuatrimestre de 2026, el sector energético y minero igualó el ingreso de divisas del complejo agroexportador, alcanzando los u$s8.150 millones. En el caso de la energía, una parte significativa estuvo vinculada a emisiones de deuda corporativa.

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Las exportaciones vinculadas al petróleo

Las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, la energía y la minería se consolidaron como motores equivalentes al campo en la generación de dólares para el país: el sector energético y minero igualó el ingreso de divisas del complejo agroexportador, alcanzando los u$s8.150 millones, reflejo del impacto directo del desarrollo de recursos no convencionales y la explotación minera estratégica.

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Según un informe de la consultora 1816, titulado El futuro llegó hace rato, la producción y exportación de petróleo, gas y minerales generaron prácticamente la misma cantidad de divisas que el sector agropecuario. Ambos segmentos alcanzaron una oferta neta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de aproximadamente u$s8.150 millones cada uno entre enero y abril. El relevamiento destaca que el peso de Vaca Muerta y los proyectos de litio y cobre es ahora tan relevante para la economía como el de los cereales y oleaginosas.

"Todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y ese futuro ya llegó: la oferta neta en el MLC por parte de petróleo, gas y minería fue en el primer cuatrimestre tan grande como la de cereales y oleaginosas (alrededor de u$s8.150 mm cada uno, en el caso de energía y minería con un aporte muy relevante de préstamos financieros, es decir, no solo de nuevas exportaciones), según la clasificación sectorial de BCRA", detalló el informe de la consultora estrella de la city porteña.

A pesar de la paridad en las cifras finales, existe una diferencia estructural en cómo cada sector genera esos dólares. En el complejo cerealero, el 91% de las divisas provino directamente de exportaciones netas. Por el contrario, en el segmento de petróleo, gas y minería, el comercio exterior representó el 71% de los ingresos, mientras que el 29% restante se explicó por la liquidación de obligaciones negociables, es decir, por la colocación de deuda en moneda extranjera por parte de las empresas del sector.

informe 1810 el futuro llegó hace rato

Este auge energético también tuvo un correlato positivo en el mercado financiero, particularmente con las acciones de la petrolera estatal YPF, que alcanzaron su precio más alto en 15 años. Esta suba impactó directamente en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, cuya tenencia en la compañía se revalorizó de forma extraordinaria. Según los cálculos de la consultora, la posición del FGS en la energética pasó de menos de u$s100 millones al inicio de la gestión actual a u$s1.736 millones en la última semana.

Gracias a esta dinámica, el Banco Central logró superar los u$s10.000 millones en compras en el mercado cambiario durante lo que va de 2026, excediendo las proyecciones del mercado. Este nivel de adquisición de divisas ha permitido que la meta de reservas fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el mes de junio ya se encuentre sobrecumplida en aproximadamente u$s2.000 millones. Estos resultados otorgan al equipo económico un mayor margen de maniobra para enfrentar los vencimientos de deuda previstos para el resto del año.

El informe completo de la consultora 1816

Semanal 20260604

Luis Caputo defendió el modelo económico y aseguró: "Hay dólares para todo el mundo"

Durante su exposición en el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró "optimista" por los efectos del modelo aplicado por el Gobierno y resaltó que, a diferencia de los años anteriores, "hay dólares para todos". "Es un modelo que favorece a la gente", aseguró el economista este martes.

"¿Qué ha pasado desde que cambiamos de modelo? La economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones son récord, el salario todavía tiene que recuperar y cayeron fuertemente la inflación y la pobreza", enumeró el funcionario de Javier Milei valiéndose de un gráfico para respaldar sus afirmaciones.

Además, el ministro negó las críticas que acusan al Gobierno de atentar contra la industria con la apertura de las importaciones y de sustentar únicamente el crecimiento económico en los sectores energético y minero.

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