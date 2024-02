Javier Milei llegó a Estados Unidos para reunirse con los líderes conservadores

Milei no tiene prevista una reunión formal con Donald Trump.

Milei será uno de los oradores del encuentro, que comenzó el miércoles pasado y concluye este domingo. En dicha cumbre que tendrá también la palabra el exmandatario estadounidense y aspirante a la nominación del Partido Republicano para un segundo mandato, Donald Trump.

Sin embargo, no está prevista una reunión formal con el expresidente, quien hablará a las 12 (hora local), mientras que Milei disertará a las 14.55, de acuerdo con el programa difundido por los organizadores.

Otros oradores previstos son el exasesor de la Casa Blanca durante la administración Trump, Steve Bannon; el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal; y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, quien fue principal impulsor de la salida de ese país de la Unión Europea, el famoso "Brexit".

También asistirán la exprimera ministra británica Liz Truss; el exsecretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson; el vicegobernador de Carolina del Norte, el republicano Mark Robinson; el antiguo jefe de personal del Pentágono, Kash Patel; y presentadores y periodistas como Sara Carter y Megyn Kelly y el exembajador estadounidense en Israel David Friedman, consignaron agencias internacionales.

Milei permanecerá en Estados Unidos hasta el domingo por la noche, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires. Su llegada está prevista para el lunes por la mañana.

Un asesor reveló que Javier Milei "estuvo literalmente cagándose de risa" de las reacciones por el cruce con Ignacio Torres

Luego de que Javier Milei exponga un conflicto con los gobernadores y amenace con meterlos presos, se generó un fuerte cruce con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, el presidente compartió en redes sociales un tuit de un asesor en el que aseguraba que “estuvo literalmente cagándose de risa”.

Se trata del cineasta Santiago Oría que estuvo detrás de la campaña electoral del presidente, quien viajó con el mandatario a Estados Unidos y compartió dos fotos y un video. “Mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito”.

Milei llevó al conflicto al límite y amenazó a Torres: "Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

A lo que la respuesta de Torres fue: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias".

“Está literalmente laburando o ¿creés que se va a DC de vacaciones?”, indicó Oría ante las críticas por los comentarios del video del avión.