"Corrupción", "escándalo" y "contradicciones": qué dicen los medios internacionales sobre el Adorni Gate

El escándalo político que involucra al jefe de Gabinete de Javier Milei no tardó en llegar a los principales medios del mundo. Lo catalogaron como el "símbolo de la contradicción" de un gobierno que "promueve un discurso de austeridad y transparencia" pero "enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito".

El escándalo político que involucra a Manuel Adorni y su patrimonio no tardó en generar repercusión internacional. Los grandes medios del mundo, desde el Financial Times hasta los diarios El País y Expansión, se hicieron eco de sus recientes declaraciones y lo catalogaron como "el símbolo de las contradicciones" del gobierno de Javier Milei.

El jefe de Gabinete libertario reconoció no haber declarado medio millón de dólares en ahorros provenientes, según él, de trabajos en el sector privado e inversiones en criptomonedas. En ese sentido, la prensa internacional puso el foco en el desgaste del discurso "anticasta" y la caída de la popularidad del Presidente.

Todos los medios coincidieron en destacar que el oficialismo se ve directamente afectado por el "Adorni Gate", siendo el exvocero uno de los hombres más confiables del partido libertario. Asimismo, el Financial Times señaló que el escándalo es un nuevo capítulo de corrupción en Argentina, lo que afecta la imagen del país en el exterior.

El diario británico analizó además el cambio en el clima social argentino y la dificultad del Gobierno para mantener respaldo en medio de la tensión política y el ajuste económico. A su vez, reconstruyó la exposición de Adorni en la Cámara de Diputados, en abril pasado, donde presentó su informe de gestión en un contexto cargado de cuestionamientos y con el respaldo del Presidente de la Nación.

Según el análisis del medio, la presencia de Javier Milei en el recinto fue interpretada como un gesto de respaldo político en medio de la controversia: "Lo que en términos institucionales debía ser un informe periódico terminó derivando en un debate político centrado en las investigaciones en curso y en la situación general del gobierno", señalaron.

A su vez, el Financial Times subrayó la caída en los niveles de aprobación presidencial, que pasaron de valores cercanos al 45% a alrededor del 35% en las últimas encuestas, y enfatizó la reducción de la inflación mensual —de registros próximos al 26% a cifras en torno al 3,4%— como uno de los logros más visibles de la política económica.

Diario El Español

Sin embargo, advirtió que este proceso convive con un deterioro en la actividad comercial y en la industria, además de un desempleo del 7,5%, el más alto para un primer trimestre desde 2020. Por último, el medio remarcó el papel de la oposición que, pese a su baja imagen, inició un proceso de reorganización con vistas a las elecciones de 2027.

Diario Expansión de España

Los medios españoles también le dedicaron páginas al escándalo político y las causas de corrupción que salpican al gobierno libertario. Expansión coincidió en destacar la baja de la inflación como un punto central de la gestión económica, pero puso el foco en las tensiones internas entre sectores cercanos a Karina Milei y al asesor Santiago Caputo, vinculadas a disputas por la conducción política y a filtraciones de información que alimentaron casos judiciales.

Mientras que el diario El Español fue duro en el análisis en la imagen de Javier Milei y el papel del jefe de Gabinete: "De tertuliano de radio escaló a altísimos cargos y en 28 meses dio un pelotazo comparable para muchos a los de José Luis Ábalos y Koldo García en España".

diario El País

Según el diario español, Manuel Adorni es el símbolo de las contradicciones del gobierno de Milei: "Mientras se promueve un discurso de austeridad y transparencia, uno de sus principales voceros enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito".

El País, por su parte, puso foco en las investigaciones sobre funcionarios y empresas. También fue cuestionada la relación del Gobierno con los periodistas, mencionando las restricciones de acceso a la sala de prensa en la Casa Rosada y declaraciones críticas del Presidente hacia sectores periodísticos.