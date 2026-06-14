14 de junio de 2026 Inicio
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Qué dijo Franco Colapinto tras la polémica por la orden de Alpine para dejar pasar a Gasly

El piloto argentino se refirió al pedido que le hizo su equipo durante el Gran Premio de Barcelona y reflexionó sobre la decisión.

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Qué dijo Franco Colapinto tras la polémica en Alpine por la orden para dejar pasar a Gasly

Qué dijo Franco Colapinto tras la polémica en Alpine por la orden para dejar pasar a Gasly

Franco Colapinto eligió bajar el tono a la polémica que se generó durante el Gran Premio de Barcelona, cuando Alpine le ordenó ceder su posición a su compañero Pierre Gasly en la parte final de la carrera. Luego de la competencia, el argentino fue consultado sobre aquel intercambio radial que despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos y dejó una respuesta conciliadora.

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"No sé, fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera desde otro lado y supongo que tienen una lógica", explicó el piloto argentino al ser consultado por la maniobra que derivó en el adelantamiento de Gasly.

Durante la transmisión de la carrera se había escuchado el fastidio de Colapinto cuando recibió la orden desde el muro de Alpine. Sin embargo, una vez terminada la prueba evitó cualquier cuestionamiento público y respaldó la estrategia de la escudería francesa.

Más allá de esa situación, el balance general del argentino fue positivo luego de terminar octavo y sumar cuatro puntos importantes para el equipo. "Sumamos puntos con los autos, un día muy positivo. Obviamente mala suerte con el Virtual Safety Car que vino después de muchas banderas azules y de dejar pasar a muchos autos. Venía cinco o seis vueltas con la goma dura y perdí mucho tiempo ahí, una posición. Igual creo que fue una carrera positiva y dentro de todo estamos contentos con la performance", analizó.

La actuación de Alpine en Barcelona terminó siendo mejor de lo esperado después de un comienzo de fin de semana complicado. Gracias a una estrategia efectiva en una carrera marcada por la elevada degradación de neumáticos, Gasly finalizó séptimo y Colapinto octavo, permitiendo que ambos autos terminaran en zona de puntos.

Con el paso por Barcelona ya cerrado, el argentino ya piensa en el próximo desafío del calendario. "Hay que trabajar para la próxima carrera en Austria. Que sea mejor, que se sienta mejor el auto y seguir empujando para adelante", concluyó.

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Un día histórico para Hamilton y Ferrari

La carrera también dejó una imagen que quedará en la historia del deporte: la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari. Colapinto no ocultó su admiración por el británico y destacó la importancia del momento para la historia de la Fórmula 1.

"Es una locura. Está llorando. Se emocionó. Seguramente habrá emocionado a muchos. Es un día histórico para el deporte y para la Fórmula 1 que Lewis consiga su primer podio con Ferrari, la marca con más historia y aura de la Fórmula 1 y el piloto con más aura también, que al final tiene los mejores números de la historia. Es el ídolo de muchos, así que obviamente creo que es un día que muchos celebrarán y que quedará en la historia del deporte", expresó.

La publicación de Colapinto tras el 8° puesto y el guiño de Alpine al público argentino

Franco Colapinto volvió a sumar puntos con Alpine, por sexta vez, ubicándose 11° con 19 puntos en el Campeonato de Pilotos, y tras su 8° posición en el Gran Premio de Barcelona, el argentino dejó plasmada su felicidad en redes.

“8!!!! Dale que va, más puntos dale!!!!”, escribió acompañado de imágenes de lo que fue presentación en España y no se olvidó de agradecerles a los fanáticos argentinos que se acercaron para alentar: “Lleno de banderas argentinas, gracias por venir a bancarme me hicieron muy feliz!!!!”.

franco barsa

En esa misma línea, Alpine también replicó en sus redes la gran cantidad de hinchas que colmaron el circuito con banderas y cánticos, tal como tiene acostumbrado en las últimas jornadas. “Este apoyo”, escribieron y agregaron: “Gracias totales”, acompañado de un breve video con el fervor de los fanáticos cantando “olé, olé” y pidiendo por Franco.

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