14 de junio de 2026 Inicio
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Impactante choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro: al menos 6 muertos

Las aeronaves colisionaron en el aire Recreio dos Bandeirantes, un barrio de lujo de la zona oeste de la ciudad. En su caída se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que provocó un masivo incendio.

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Los helicópteros cayeron sobre un estacionamiento repleto de autos.

Los helicópteros cayeron sobre un estacionamiento repleto de autos.

Captura redes - mejorado con IA

Dos helicópteros chocaron este domingo sobre Recreio dos Bandeirantes, un barrio de lujo de la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Según la información preliminar, las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron contra un estacionamiento con varios vehículos, lo que intensificó el incendio en el lugar. Al menos seis personas fallecieron.

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El cuerpo de bomberos de Recreio fue alertado a las 9 acerca del incidente protagonizado por dos helicópteros en la Avenida das Américas, en la cuadra comprendida entre la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campos.

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Cinco personas viajaban a bordo de una de las aeronaves, mientras que el piloto iba solo en la otra. Restos de ambos helicópteros cayeron dentro de un condominio en el vecindario.

Tras el incidente, más de 20 vehículos, ubicados en el estacionamiento de un concesionario de automóviles, fueron impactados por la aeronave y se incendiaron. En redes sociales, los residentes de la zona informaron haber escuchado varias explosiones tras el accidente, y las publicaciones muestran una densa columna de humo negro en el área. Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de las 10 de la mañana.

El hecho obligó a cerrar el carril lateral de la Avenida das Américas e implementar desvíos de tránsito, en una zona de alta circulación que rápidamente sufrió una congestión.

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