Juana Tinelli habló por primera vez luego de la grave denuncia contra su ex por violencia de género

Juana Tinelli habló por primera vez luego del escándalo que la envolvió en los últimos días por haber denunciado a su exnovio, Bautista Cuiña, por un caso de violencia de género en un boliche de la costanera. “No quieren saber una mierda. Quieren opinar”, indicó.
La modelo había tenido un altercado en la madrugada del viernes cuando se encontró con su expareja y decidió llamar a la Policía con quien hizo el descargo de lo que sucedió y aseguró que recibió un golpe en la cara por parte del chico.
Ahora, la hija de Marcelo Tinelli decidió hacer un fuerte descargo en sus redes sociales: “Desde lo más humano, y realmente sin entender, cuando escuchás ‘queremos saber la verdad’ pero no quieren saber una mier... Quieren opinar. Todos saben todo, todos me conocen”.
Enojada, consideró que “quieren agarrar algo tuyo, lo más vulnerable, lo más torpe, lo más humano y convertirlo en mierda como si eso fuera completamente válido”. “Lo peor es que eso vale. Vale que todo un país te diagnostique desde un video de 15 segundos. Vale decir que estás loca, que sos psiquiátrica, anoréxica, que sos mala, que sos víctima, victimaria. Que estás mal de la cabeza, que sos esto, que sos lo otro”, indicó por las críticas. En ese sentido, sostuvo que “vale inventar, vale exagerar, reírse. Vale opinar de tu cabeza, de tu dolor, de tu forma de reaccionar”.
Por otra parte, también hizo una autocrítica y reconoció que también se equivocó, “la cagué mil veces”. “Dije cosas mal. Reaccioné desde lugares horribles. Pedí perdón, me arrepentí. Lloré, me dio vergüenza. Me quise esconder, me odié un poco también”, describió sobre situaciones que atravesó en este último tiempo. En la última parte de su reflexión, Juana concluyó con una fuerte frase: “También fui una piba pidiendo ayuda”.
Revelaron un informe que contradice la denuncia de Juana Tinelli
Luego que se diera a conocer la denuncia que hizo Juana Tinelli a su exnovio Bautista Cuiña por violencia de género por un presunto ataque ocurrió durante la madrugada en el boliche la Costanera porteña, trascendió un supuesto informe interno elaborado por la gerencia del establecimiento que contradice la versión presentada por Juana ante las autoridades.
Según reveló Marina Calabró en Primicias Ya, el informe fue confeccionado por las autoridades del lugar luego de que intervinieran el SAME y la Policía. Allí se describe cronológicamente lo que ocurrió dentro del boliche, datos que deberán ser analizados por la Justicia junto a las demás pruebas.
Según detalla el informe, el conflicto se inició cerca de las 5 de la mañana en una mesa que ocupaba Bautista mientras Juanita se encontraba bailando con otro joven. En ese momento, el titular de la mesa le pidió que se retiraran del lugar. "Tras ese intercambio, se produjo una discusión y Juana le propinó golpes y rasguños a su expareja", señala el documento.