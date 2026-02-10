Un funcionario de Donald Trump reconoció que estuvo en la isla privada de Jeffrey Epstein El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió que visitó el lugar junto a su familia y almorzó con el empresario, señalado como el líder de una red de pedofilia. La declaración ocurrió ante el Senado, aunque antes había negado el vínculo. Por + Seguir en







Howard Lutnick, secretario de comercio de Estados Unidos, confirmó su vínculo con Epstein. Reuters

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confesó este martes bajo juramento que visitó la isla privada del delincuente sexual Jeffrey Epstein junto a su esposa, hijos y niñeras en el año 2012. Ante el Comité de Asignaciones del Senado, el actual funcionario de Donald Trump intentó minimizar el encuentro: "Comimos en la isla durante una hora", mencionó, y sumó: "Con todos mis hijos, con mis niñeras y mi mujer, todos juntos. Estábamos de vacaciones familiares".

Howard Lutnick y Donald Trump Donald Trump con su secretario de Comercio. Reuters El funcionario enfrenta ahora una fuerte presión política y pedidos de renuncia debido a que anteriormente había negado contactos con el financista posteriores a 2005. Los documentos del Departamento de Justicia contradicen su versión inicial y muestran comunicaciones comerciales y personales que se extendieron incluso hasta el año 2018, cuando hubo una cena filantrópica en honor a Lutnick de la que participó el propio Epstein.

Incluso dentro del Partido Republicano surgieron voces críticas. "Estaba en negocios con Jeffrey Epstein. Y esto fue muchos años después de que Jeffrey Epstein fuera condenado o sentenciado levemente, pero condenado por delitos sexuales", sentenció el congresista Thomas Massie, quien sugirió que el secretario debería facilitar la gestión del Presidente y abandonar su cargo.

Lutnick ocupa una posición estratégica en la administración actual, ya que lidera las negociaciones de pactos comerciales con varios países y es quien participa del armado estratégico de los nuevos aranceles estadounidenses. A pesar del escándalo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó ante periodistas que el Presidente "apoya totalmente al secretario" y lo considera un miembro importante del equipo.

En Inglaterra, el caso Epstein salpica a la corona británica El rey Carlos III de Inglaterra también manifestó su preocupación por el caso Epstein y marcó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales. Esta postura surge luego de que su hermano, el expríncipe Andrés, fuera vinculado directamente con el empresario estadounidense en los archivos del Departamento de Justicia.