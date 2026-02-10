11 de febrero de 2026 Inicio
Un funcionario de Donald Trump reconoció que estuvo en la isla privada de Jeffrey Epstein

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió que visitó el lugar junto a su familia y almorzó con el empresario, señalado como el líder de una red de pedofilia. La declaración ocurrió ante el Senado, aunque antes había negado el vínculo.

Howard Lutnick

Howard Lutnick, secretario de comercio de Estados Unidos, confirmó su vínculo con Epstein.

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confesó este martes bajo juramento que visitó la isla privada del delincuente sexual Jeffrey Epstein junto a su esposa, hijos y niñeras en el año 2012. Ante el Comité de Asignaciones del Senado, el actual funcionario de Donald Trump intentó minimizar el encuentro: "Comimos en la isla durante una hora", mencionó, y sumó: "Con todos mis hijos, con mis niñeras y mi mujer, todos juntos. Estábamos de vacaciones familiares".

Howard Lutnick y Donald Trump
Donald Trump con su secretario de Comercio.

Donald Trump con su secretario de Comercio.

El funcionario enfrenta ahora una fuerte presión política y pedidos de renuncia debido a que anteriormente había negado contactos con el financista posteriores a 2005. Los documentos del Departamento de Justicia contradicen su versión inicial y muestran comunicaciones comerciales y personales que se extendieron incluso hasta el año 2018, cuando hubo una cena filantrópica en honor a Lutnick de la que participó el propio Epstein.

Incluso dentro del Partido Republicano surgieron voces críticas. "Estaba en negocios con Jeffrey Epstein. Y esto fue muchos años después de que Jeffrey Epstein fuera condenado o sentenciado levemente, pero condenado por delitos sexuales", sentenció el congresista Thomas Massie, quien sugirió que el secretario debería facilitar la gestión del Presidente y abandonar su cargo.

Lutnick ocupa una posición estratégica en la administración actual, ya que lidera las negociaciones de pactos comerciales con varios países y es quien participa del armado estratégico de los nuevos aranceles estadounidenses. A pesar del escándalo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó ante periodistas que el Presidente "apoya totalmente al secretario" y lo considera un miembro importante del equipo.

El Palacio de Buckingham expuso la disponibilidad del monarca ante posibles requerimientos de la policía de Valle del Támesis para avanzar con la investigación. El comunicado oficial subrayó la enorme inquietud del pueblo por las acusaciones contra Andrés, quien ya fue despojado de sus títulos reales en octubre de 2025.

Andrés Mountbatten-Windsor y el rey Carlos III
El rey de Inglaterra Carlos III y Andrés Mountbatten-Winsor.

El rey de Inglaterra Carlos III y Andrés Mountbatten-Winsor.

Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, también afirmaron estar profundamente preocupados por las recientes revelaciones que surgen de los documentos desclasificados del magnate pederasta. La corona británica busca distanciarse de las acciones del Sr. Mountbatten-Windsor.

