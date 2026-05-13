14 de mayo de 2026 Inicio
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Estados Unidos: el Senado confirmó a un economista afín a Donald Trump como presidente de la Reserva Federal

La Cámara alta aprobó la designación de Kevin Warsh al frente de la institución en reemplazo de Jerome Powell, quien fue cuestionado en varias oportunidades por el republicano y finalizará su mandato este viernes.

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Kevin Warsh asumirá como presidente de la FED.

Kevin Warsh asumirá como presidente de la FED.

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El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal del país norteamericano en reemplazo de Jerome Powell, quien finalizará su mandato este viernes en medio de los reiterados cuestionamientos del presidente Donald Trump contra su gestión.

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En una sesión, la Cámara alta del país norteamericano aprobó la designación de Warsh al frente de la Reserva Federal por cuatro años, con 54 votos a favor y 45 en contra. El economista, de 56 años, es considerado como afín a Trump y mantendrá reuniones para definir la tasa de interés de referencia, que ahora se ubica entre el 3,50% y 3,75%. Por su parte, Powell señaló que continuará en la institución como integrante del consejo de administración.

En tal sentido, su administración buscará contener el avance de la inflación, que en abril se incrementó un 3,8% interanual y marcó su mayor suba desde mayo de 2023. El salto fue impulsado principalmente por el fuerte aumento de los precios de la energía en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, lo que fue determinante para que mensualmente el IPC creciera un 0,6% respecto a marzo con un papel crucial de la nafta ya que subió un 5,4% en apenas un mes.

Kevin Warsh
Kevin Warsh asumirá como presidente de la FED.

Kevin Warsh asumirá como presidente de la FED.

Frente a este panorama, la Reserva Federal adoptó una posición de cautela. Aunque el mercado esperaba recortes en las tasas de interés durante 2026, ahora la autoridad monetaria prefiere esperar para determinar si el shock energético será transitorio o si provocará una nueva ola inflacionaria más amplia.

Warsh cargó contra la gestión de la Reserva Federal en los últimos años, debido a que pidió un "cambio de régimen", el enfoque de regulación de los bancos y el tamaño de su balance. También respaldó la baja de los tipos de interés de 2025, aunque distintos especialistas advirtieron que tuvo una posición restrictiva en materia de política monetaria.

Las críticas de Donald Trump a Jerome Powell por su gestión en la FED

El republicano criticó en varias oportunidades el mandato de Powell, especialmente por no bajar las altas de interés. "Jerome 'Demasiado Tarde' Powell quiere quedarse en la Fed porque no puede conseguir trabajo en ningún otro lugar. Nadie lo quiere", publicó en Truth Social el 30 de abril.

También pidió su destitución por sus políticas monetarias y lo acusó de presentar informes que son un "completo desastre". El mandatario contrastó la actitud de la FED con la del Banco Central Europeo (BCE), que redujo las tasas de interés "por séptima vez". "Y sin embargo, Jerome Powell, de la FED, quien siempre llega demasiado tarde y se equivoca, emitió ayer un informe que fue otro, y típico, completo desastre", afirmó.

"Los precios del petróleo han bajado, los alimentos (¡incluso los huevos!) han bajado, y Estados Unidos se está enriqueciendo con aranceles. Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés, como el BCE, hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. ¡El despido de Powell no puede esperar!", reclamó en 2025.

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