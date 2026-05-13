Estados Unidos: el Senado confirmó a un economista afín a Donald Trump como presidente de la Reserva Federal La Cámara alta aprobó la designación de Kevin Warsh al frente de la institución en reemplazo de Jerome Powell, quien fue cuestionado en varias oportunidades por el republicano y finalizará su mandato este viernes. Por + Seguir en







Kevin Warsh asumirá como presidente de la FED. Getty Images

El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal del país norteamericano en reemplazo de Jerome Powell, quien finalizará su mandato este viernes en medio de los reiterados cuestionamientos del presidente Donald Trump contra su gestión.

En una sesión, la Cámara alta del país norteamericano aprobó la designación de Warsh al frente de la Reserva Federal por cuatro años, con 54 votos a favor y 45 en contra. El economista, de 56 años, es considerado como afín a Trump y mantendrá reuniones para definir la tasa de interés de referencia, que ahora se ubica entre el 3,50% y 3,75%. Por su parte, Powell señaló que continuará en la institución como integrante del consejo de administración.

En tal sentido, su administración buscará contener el avance de la inflación, que en abril se incrementó un 3,8% interanual y marcó su mayor suba desde mayo de 2023. El salto fue impulsado principalmente por el fuerte aumento de los precios de la energía en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, lo que fue determinante para que mensualmente el IPC creciera un 0,6% respecto a marzo con un papel crucial de la nafta ya que subió un 5,4% en apenas un mes.

Kevin Warsh Kevin Warsh asumirá como presidente de la FED. AP Frente a este panorama, la Reserva Federal adoptó una posición de cautela. Aunque el mercado esperaba recortes en las tasas de interés durante 2026, ahora la autoridad monetaria prefiere esperar para determinar si el shock energético será transitorio o si provocará una nueva ola inflacionaria más amplia.

Warsh cargó contra la gestión de la Reserva Federal en los últimos años, debido a que pidió un "cambio de régimen", el enfoque de regulación de los bancos y el tamaño de su balance. También respaldó la baja de los tipos de interés de 2025, aunque distintos especialistas advirtieron que tuvo una posición restrictiva en materia de política monetaria.