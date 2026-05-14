Maxi López encontró a Martín Migueles en la casa de Wanda Nara y tomó una drástica decisión

El exfutbolista tomó la determinación de trasladar a Valentino, Constantino y Benedicto a su nueva residencia en Nordelta. La decisión surgió tras encontrar al empresario, envuelto en problemas judiciales, al cuidado de los menores.

Martín Migueles y Maxi López estarían distancias, a raíz de los conflictos legales del novio de Wanda Nara.

Maxi López se molestó al descubrir que Martín Migueles cuidaba a sus tres hijos varones y, en un tenso episodio dentro de la vivienda de Wanda Nara, el exdelantero de River Plate reaccionó y decidió llevarse a los adolescentes a vivir con él para alejarlos del polémico entorno.

Tal como informó Yanina Latorre en el ciclo SQP, por América, la incomodidad del exfutbolista radica en la delicada situación judicial que afronta la actual pareja de su exesposa , Wanda Nara. El empresario atraviesa un momento complicado tras levantarse el secreto de sumario en una causa federal vinculada a irregularidades con el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina). "Yo a Migueles no lo quiero ni ver", le habría expresado López a Latorre.

"Él no está contento con el tema de las denuncias y que Migueles frecuente a sus hijos", aseguró la conductora respecto a las sensaciones del, ahora, actor de serie. López manifestó que no tiene ningún interés en que sus hijos compartan tiempo con alguien que posee cuentas pendientes con la Justicia.

LA VERDAD DETRÁS DE LA REUNIÓN ENTRE MAXI LÓPEZ Y MARTÍN MIGUELES: "No lo puedo ni ver" Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/s4nlM3OfDV

Yanina Latorre relató que el encuentro sucedió mientras Migueles miraba el partido de fútbol del conjunto de Núñez junto a los adolescentes y las hijas de Mauro Icardi en el Chateau de Libertador. Al arribar al departamento, López agarró a sus hijos y se retiró del lugar sin mediar demasiadas palabras con el novio de Nara.

El exjugador alquiló una propiedad en un exclusivo barrio cerrado de la zona norte para facilitar la dinámica familiar durante su estadía en el país. "Me dijo que los chicos son grandes, que deciden y que por eso él alquiló en Nordelta, para estar cerca de Wanda", detalló Latorre.

Maxi López habló sobre la supuesta ruptura de Wanda Nara y Martín Migueles

Hace unos días, el coprotagonista de la serie Triángulo Amoroso se había referido al presente sentimental de la empresaria y mantuvo el misterio sobre el estado de la pareja. "La verdad es que no lo sé, habría que preguntarle a Solange cuando vuelva", deslizó el mediático durante una entrevista.

A pesar del conflicto por la convivencia, el actor había reconocido que tenía un trato cordial con Migueles en los eventos familiares realizados en casa de la madre de sus hijos. "Me invitó varias veces a jugar al fútbol. Yo le digo: 'No juego más al fútbol, ahora cocino, soy streamer, soy actor'", detalló con ironía.

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En ese momento, ante la consulta de los cronistas sobre si la separación es definitiva o una estrategia de prensa, el ex MasterChef prefirió no emitir comentarios. De esta manera, evitó confirmar la separación, pero tampoco negó los rumores de un posible distanciamiento entre la mediática y el empresario.