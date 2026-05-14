Demi Moore generó polémica con su estilo en Cannes 2026: ¿qué pasó? La actriz de Hollywood impactó en la alfombra roja del 79° Festival de Cine en Francia con un vestido strapless que dejó ver sus brazos, extremadamente delgados. Agregar C5N en









La actriz de 63 años impactó en la alfombra roja del festival de cine de autor. Redes sociales

El glamour del 79° Festival de Cine de Cannes con estrellas como Demi Moore, exmujer de Bruce Willis, dejó un debate sobre los estándares de belleza de las celebridades de Hollywood. Mientras unos elogiaron la transformación física de la actriz, otros destacaron su delgadez extrema.

A sus 63 años, Moore llegó a Francia para participar del jurado presidido por el director surcoreano Park Chan-Wook. Desfiló por la alfombra roja con un vestido Jacquemus, para la presentación de La Vie D'Une Femme, y se llevó todas las miradas.

El periódico estadounidense The New York Post elogió el vestido strapless y los brazos tonificados de la protagonista de La Sustancia, destacando su estado físico. Por el contrario, el diario británico Daily Mail recopiló varios comentarios de usuarios en redes sociales que alertaron sobre la flacura de sus brazos.

Entre los mensajes favorables, muchas personas defendieron a la actriz y calificaron su look como "hermoso" y "elegante". Sin embargo, la mayoría pidió que cuide su salud. También hicieron referencias irónicas con imágenes de esqueletos y recordaron la película de body horror o terror corporal que interpretó en 2024.

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Demi Moore y la búsqueda de la juventud Entre los comentarios que mostraron preocupación se señaló la búsqueda de la juventud y el supuesto uso de Ozempic. Las especulaciones sobre si Demi Moore utiliza este medicamento para adelgazar surgieron a principios de 2026, tras sus apariciones en eventos como la Semana de la Moda de Milán y los SAG Awards, donde lució una figura extremadamente delgada.