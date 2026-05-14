El INDEC dará a conocer la de inflación de abril: estiman que se ubicará por debajo del 3%

El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al cuarto mes de 2026. Analistas no descartan que la cifra se muestre a la baja después de 10 meses de aumentos consecutivos.

Este jueves, el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril. Según las consultoras privadas, la cifra podría ubicarse en un rango de entre el 2,4% y el 2,5% . Tras el complejo escenario de marzo, donde el costo de vida escaló un 3,4% , el mercado respira con una expectativa de alivio.

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse por el impacto de la crisis en Medio Oriente

De confirmarse estas proyecciones, la inflación interanual perforaría la barrera del 32,6% para situarse cerca del 32% , encadenando su segundo descenso consecutivo después de diez meses sin desaceleraciones.

A diferencia de marzo, donde el inicio del ciclo lectivo y los ajustes en regulados recalentaron los motores, abril mostró una dinámica más calma.

En educación, rubro que venía de un salto del 12% durante marzo, C&T Asesores Económicos registró una estabilización en torno al 5%. El componente de mayor peso en la canasta básica, los alimentos, registraron una suba cercana al 1%, contrastando fuertemente con los niveles superiores al 3% de los meses previos de acuerdo con la consultora de Castiglione y Tiscornia.

En la misma línea, la carne avanzó apenas un 1,9% , siendo su ritmo más bajo desde septiembre pasado. En tanto, las frutas y verduras aportaron una presión negativa al índice general.

Desde EcoGo señalan que la mayor estabilidad en los precios mayoristas permitió reducir la brecha con los valores de mostrador, una inercia que podría proyectarse incluso sobre el mes de mayo.

El rubro transporte, por su parte se mantuvo como el principal foco de presión, traccionado por el encarecimiento de los combustibles y el complejo frente internacional del petróleo principalmente originado por la guerra en Medio Oriente. Consultoras como Equilibra y Fundación Libertad y Progreso ubicaron las subas en este sector entre el 4,3% y el 7,4%, muy por encima del promedio general.

Por su parte, el rubro Indumentaria también operó por encima de la media debido al factor estacional del cambio de temporada.

Indumentaria El rubro indumentaria sigue alto por el cambio de temporada. Freepik

Para el corto plazo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mantiene una visión cautelosa, proyectando cifras por encima del 2% hasta julio. Sin embargo, para la Fundación Libertad y Progreso, el escenario de una inflación mensual comenzando con 1,x% es una posibilidad real, siempre y cuando se mantenga la calma cambiaria y el fin del congelamiento de naftas impulsado por YPF no genere un efecto contagio desmedido.

La inflación en CABA fue de 2,5% en abril y acumula 11,6% en lo que va de 2026

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) tuvo una variación de 2,5% en abril, traccionada por Transporte y Salud. Por primera vez en seis meses, la inflación porteña tuvo una desaceleración intermensual, tras haber registrado 3% en marzo. En lo que va del año, acumula 11,6%.

La cifra fue publicada este lunes por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), mientras se aguarda por el dato a nivel nacional, que se dará a conocer el jueves. La variación interanual en la inflación porteña se ubicó en el 32,4%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes previo.

La suba mensual respondió al comportamiento de divisiones clave como Transporte, Salud, Vivienda y Alimentos. Estos sectores, junto con Restaurantes, "en conjunto explicaron el 70,2% del alza del Nivel General".

Inflación en CABA: los rubros que más subieron

Respecto al rubro Transporte, el incremento fue "resultado de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, por las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano". La suba mensual fue de 5,4%.

Por su parte, la división de Vivienda, agua, electricidad y gas trepó un 2,2%, impulsada por alquileres y gastos comunes, aunque la caída en las tarifas de gas natural por red ayudó a "quitarle presión a esta división".

En cuanto a los Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 1,4%. El informe detalla que "el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%)". Estas alzas fueron compensadas en parte por la baja del 4,3% registrada en los precios de las frutas.

Finalmente, los precios Regulados aumentaron un 3,3%, afectados por combustibles y las cuotas de medicina prepaga. La agrupación Resto IPCBA, utilizada como indicador de la inflación núcleo, promedió un incremento del 2,3%. Tanto los bienes como los servicios registraron una variación idéntica del 2,5% durante el periodo.