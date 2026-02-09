Caso Jeffrey Epstein: el rey Carlos de Inglaterra afirmó estar "dispuesto a apoyar" la investigación a su hermano Andrés

El Palacio de Buckingham expuso la disponibilidad del monarca luego de que el expríncipe fuera mencionado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El rey Carlos III afirmó estar dispuesto a colaborar en una investigación a su hermano Andrés.

El rey Carlos III expuso su preocupación debido al caso de Jeffrey Epstein , el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad, y marcó que se encuentra dispuesto a colaborar con las autoridades luego de que su hermano, el expríncipe Andrés , fuera vinculado con el empresario estadounidense.

Desclasifican documentos que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein y su acceso a la Casa Blanca

El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que el expríncipe Andrés pudo haberle enviado información a Epstein mientras era el representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

En este marco, el Palacio de Buckingham manifestó la postura de Carlos III en un comunicado: "El rey ha dejado clara, con palabras y con acciones sin precedentes, su enorme preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor".

También señalaron que Carlos III se encuentra a disposición de colaborar con la investigación: "Aunque las denuncias específicas en cuestión deben ser abordadas por el Sr. Mountbatten-Windsor, si la policía de Valle del Támesis se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a prestarles nuestro apoyo, como es de esperar".

El expríncipe Andrés fue despojado de sus títulos en octubre de 2025, según informó el Palacio de Buckingham y reflejaron la BBC y The Guardian, a raíz de las acusaciones que lo vinculan con el fallecido financista estadounidense y delincuente sexual.

Por otro lado, el comunicado se dio a conocer mientras los príncipes británicos de Gales, Guillermo y Catalina, afirmaron estar "profundamente preocupados" por las revelaciones recientes en los archivos de Epstein, según marcó un vocero.

El Dalai Lama negó vínculos con Jeffrey Epstein tras aparecer en los archivos del empresario

La oficina del Dalai Lama salió el domingo a rechazar de manera categórica cualquier tipo de relación con Jeffrey Epstein, después de que la reciente difusión de documentos judiciales vinculados al caso volviera a generar menciones y especulaciones que lo involucraban indirectamente.

El pronunciamiento oficial fue difundido a través de la red social X y apuntó directamente a los informes que circularon en medios y plataformas digitales tras la publicación de los denominados “archivos Epstein”. Desde el entorno del líder espiritual tibetano señalaron que esas referencias no implican ningún vínculo personal ni institucional.

El comunicado fue contundente: “Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se ha reunido con Jeffrey Epstein”. Además, aclararon que tampoco existió autorización alguna para encuentros o gestiones en su nombre: “Su Santidad nunca autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie”.

La aclaración llegó en medio de la revisión pública de miles de páginas de documentos judiciales relacionados con el financista estadounidense, en los que aparecen mencionadas distintas personalidades internacionales, lo que en varios casos derivó en interpretaciones erróneas o lecturas fuera de contexto.

Epstein fue acusado por la Justicia de Estados Unidos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer ese delito, además de abuso y explotación sexual de adolescentes, en muchos casos menores de 18 años. Los fiscales sostuvieron que durante años organizó una red mediante la cual reclutaba jóvenes para llevarlas a sus propiedades, donde se producían los abusos, y que incluso se pagaba a algunas víctimas para atraer a otras chicas, ampliando el circuito de explotación.