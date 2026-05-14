La punzante advertencia de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli por su nuevo romance: "La deslealtad no va conmigo"

Milett Figueroa rompió el silencio tras su separación de Marcelo Tinelli y lanzó fuertes declaraciones sobre el final de la relación y el nuevo romance del conductor con Rossana Almeyda . En una entrevista, la actriz y modelo peruana dejó en claro que todavía hay heridas abiertas y apuntó contra algunas actitudes que habrían desgastado el vínculo.

Consultada por la nueva relación sentimental del conductor, ella respondió con frialdad: “Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como le parezca” . Sin embargo, inmediatamente lanzó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia su ex: “Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser feliz” .

La ex de Marcelo Tinelli también explicó por qué decidió terminar la relación a pesar de seguir enamorada del conductor. “Terminé la relación estando muy enamorada porque nuestros valores no se alinean y no era sano para mí” , expresó durante la entrevista televisiva, donde evitó profundizar en los detalles más íntimos de la ruptura.

Pero la frase más contundente llegó cuando habló sobre la fidelidad y la confianza en una pareja. “La deslealtad no va conmigo para nada” , sentenció Milett en una nota con el programa peruano Amor y Fuego, con lo que alimentó las versiones de una supuesta traición detrás de la escandalosa separación con Tinelli.

marcelo tinelli toda la familia SaveClip.App_488468521_18500544184049587_6372011571891463852_n Marcelo Tinelli, con sus hijos.

Los chats hots que Milett Figueroa le encontró a Marcelo Tinelli antes de separarse

En medio de las repercusiones por las declaraciones de Milett Figueroa, en las últimas horas surgió una versión explosiva sobre el verdadero motivo de la ruptura con Marcelo Tinelli. Así fie como, según revelaron en el programa Sálvese quien pueda (SQP), la modelo habría descubierto conversaciones comprometedoras en el teléfono del conductor antes de separarse definitivamente.

El tema explotó al aire cuando la periodista Majo Martino aseguró que “Milett le agarró el teléfono a Marcelo Tinelli y se lo revisó”, con lo que dio pie a una fuerte discusión en el panel. Tras esa revelación, Yanina Latorre intervino inmediatamente y cuestionó la actitud de la modelo. “Eso no se hace igual”, opinó la conductora, de manera tal que marcó su postura sobre revisar el celular de una pareja.

Sin embargo, Martino insistió con que el hallazgo fue determinante para el final de la relación y lanzó la frase que encendió el escándalo: “El que busca, encuentra”.

marcelo tinelli Rossana Almeyda Marcelo Tinelli y su nueva pareja, Rossana Almeyda.

Luego, Majo Martino dio más detalles sobre lo que Milett habría descubierto en el teléfono de Tinelli. “Le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono”, afirmó la panelista en vivo, y dejó entrever que el conductor mantenía conversaciones comprometedoras mientras todavía estaba en pareja con la actriz peruana.

Por su parte, la periodista Pía Shaw agregó un dato todavía más explosivo sobre la identidad de la mujer involucrada. “Milett le encontró mensajes con una conocida”, reveló, aunque evitó dar nombres. A eso se sumó Ximena Capristo, quien aseguró que desde el entorno de Tinelli describían a Milett como muy controladora durante la relación: “Ella mandaba recortes de cada cosa que se decía de Marcelo y preguntaba por qué hablaban de ellos”.