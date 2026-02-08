8 de febrero de 2026 Inicio
El Dalai Lama negó vínculos con Jeffrey Epstein tras aparecer en los archivos del empresario

La oficina del líder espiritual tibetano desmintió cualquier relación con el financista y aseguró que “nunca hubo encuentro ni intermediarios autorizados”, luego de que documentos vinculados al caso generaran especulaciones.

La oficina del Dalai Lama salió este domingo a rechazar de manera categórica cualquier tipo de relación con Jeffrey Epstein, después de que la reciente difusión de documentos judiciales vinculados al caso volviera a generar menciones y especulaciones que lo involucraban indirectamente.

El pronunciamiento oficial fue difundido a través de la red social X y apuntó directamente a los informes que circularon en medios y plataformas digitales tras la publicación de los denominados “archivos Epstein”. Desde el entorno del líder espiritual tibetano señalaron que esas referencias no implican ningún vínculo personal ni institucional.

El comunicado fue contundente: “Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se ha reunido con Jeffrey Epstein”. Además, aclararon que tampoco existió autorización alguna para encuentros o gestiones en su nombre: “Su Santidad nunca autorizó ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie”.

La aclaración llegó en medio de la revisión pública de miles de páginas de documentos judiciales relacionados con el financista estadounidense, en los que aparecen mencionadas distintas personalidades internacionales, lo que en varios casos derivó en interpretaciones erróneas o lecturas fuera de contexto.

Epstein fue acusado por la Justicia de Estados Unidos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer ese delito, además de abuso y explotación sexual de adolescentes, en muchos casos menores de 18 años. Los fiscales sostuvieron que durante años organizó una red mediante la cual reclutaba jóvenes para llevarlas a sus propiedades, donde se producían los abusos, y que incluso se pagaba a algunas víctimas para atraer a otras chicas, ampliando el circuito de explotación.

En ese contexto, la aparición de nombres en los expedientes judiciales no implica necesariamente la existencia de vínculos directos con el financista, algo que distintas figuras públicas mencionadas en los documentos salieron a aclarar en los últimos meses, entre ellas el propio Dalai Lama, cuya oficina insistió en que nunca existió contacto personal ni intermediarios autorizados en su nombre.

