15 de mayo de 2026 Inicio
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Mundial 2026: los hinchas argentinos que sean deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la entrega de la nómina de morosos a Estados Unidos para replicar las restricciones locales. La medida será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas.

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La restricción se enmarca dentro del programa Tribuna Segura.

La restricción se enmarca dentro del programa Tribuna Segura.

El Gobierno enviará a Estados Unidos el listado oficial de morosos alimentarios para impedir su acceso a los estadios en el Mundial 2026. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó la medida y adelantó su inminente publicación en el Boletín Oficial para formalizar la restricción en la competencia internacional.

Selección de Irán.
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Tras diversas negociaciones bilaterales, el Ejecutivo remitirá a las autoridades norteamericanas la nómina de personas con prohibición de concurrencia a las canchas por incumplir sus cuotas familiares en la Argentina. De esta manera, el país organizador aplicará la misma restricción en la cita mundialista.

Esta política se enmarca en el programa nacional Tribuna Segura, una iniciativa diseñada para reforzar los controles en los accesos deportivos. A partir de una modificación reciente, el sistema sumó a los infractores inscriptos en registros de alimentantes morosos a las listas de exclusión.

El cambio normativo afecta al artículo 2 de la regulación sobre restricciones administrativas en espectáculos futbolísticos. El texto gubernamental establece de forma explícita que el impedimento permanecerá activo "mientras continúe vigente la situación que le dio origen".

Hasta esta actualización, los controles de admisión abarcaban de manera exclusiva a individuos con antecedentes penales por violencia en el deporte o incidentes en la vía pública. El objetivo central apuntó siempre a prevenir delitos y preservar la paz en eventos de asistencia masiva.

La limitación para padres deudores ya funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires y Salta a través de normativas locales. Con el nuevo esquema nacional, el Ministerio de Seguridad unificó los datos con los padrones provinciales de otras doce jurisdicciones para materializar la sanción a nivel global.

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