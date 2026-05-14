14 de mayo de 2026 Inicio
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El Senado sesiona para tratar pliegos de jueces, acuerdos con fondos buitre y una reforma sobre armas

La Cámara alta debatirá este jueves el ingreso de cerca de 70 pliegos para la Justicia, la continuidad del juez Carlos Mahiques y proyectos vinculados al pago de deuda y la regularización de armas de fuego.

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El Senado sesiona para tratar pliegos de jueces

El Senado sesiona para tratar pliegos de jueces, acuerdos con fondos buitre y una reforma sobre armas

El Senado convocó a una sesión para este jueves a las 16 con una agenda que incluirá el ingreso de unos 70 pliegos judiciales, el tratamiento de acuerdos con fondos buitres y una iniciativa para regularizar la tenencia de armas de fuego.

Agustín Coto en la comisión de Asuntos Constitucionales.
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La convocatoria fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria entre representantes de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y espacios provinciales.

Entre los temas centrales aparece la prórroga por cinco años del mandato del juez Carlos Mahiques, quien deberá dejar su cargo al cumplir 75 años, tal como establece la Constitución.

Además, el Senado dará ingreso formal a nuevos pliegos para cubrir cargos en la Justicia. A partir de ese paso comenzará el proceso en la Comisión de Acuerdos, que contempla la publicación de antecedentes, la recepción de avales e impugnaciones y las audiencias públicas con los candidatos.

Pago a los fondos buitres

Otro de los proyectos que se debatirá será el que habilita al Gobierno a cancelar acuerdos por u$s171 millones con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca evitar el avance de litigios internacionales contra activos argentinos, entre ellos acciones de YPF.

El acuerdo prevé pagos por u$s67 millones para Bainbridge y US$104 millones para el grupo encabezado por Attestor. El Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de mayo el plazo para concretar la operación.

Regulación de armas

En paralelo, la Cámara alta tratará un proyecto aprobado en Diputados para simplificar la regularización de armas de fuego mediante trámites digitales ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados. La propuesta también prorroga hasta fines de 2027 el programa de entrega voluntaria y anónima de armas y municiones para su destrucción.

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