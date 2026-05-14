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Quién es la famosa que confirmó un romance secreto con Nico Occhiato

La influencer contó que el vínculo duró poco y fue durante la época del Bailando por un Sueño donde el conductor de Luzu TV se consagró campeón, pero que no pasó a mayores. "La pasamos bien", contó.

Marzol confirmó su romance con Occhiato.

Marzol confirmó su romance con Occhiato.

Redes sociales

Si bien el romance es pasado y cada uno tiene su pareja en la actualidad, Noelia Marzol reveló un secreto a voces: tuvo un romance secreto con Nicolás Occhiato. El vínculo amoroso se dio mientras ambos eran participantes del Bailando por un Sueño y no duró mucho tiempo.

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La influencer reveló que tuvo una breve relación con el conductor de Nadie dice Nada y creador de Luzu TV cuando aún no existía el canal y él era participante del ciclo de Marcelo Tinelli con Flor Jazmín Peña como bailarina.

Fue el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live quien le preguntó a Marzol si había estado con Occihato y ella lo confirmó: “La pasamos bien, ustedes también son muy insistentes, te estás conociendo con alguien y no salís a decir públicamente que sí estás saliendo”.

Y, luego de haberlo negado en reiteradas oportunidades, ratificó: “Ahora si te digo, la pasamos bien”. Ante esto, los usuarios de redes sociales reflotaron un video de Flor Vigna en el que admitía tener celos de Noelia, mientras ellos estaban todavía en pareja. ¿Fue antes o después?

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