Quién es la famosa que confirmó un romance secreto con Nico Occhiato La influencer contó que el vínculo duró poco y fue durante la época del Bailando por un Sueño donde el conductor de Luzu TV se consagró campeón, pero que no pasó a mayores. "La pasamos bien", contó. Agregar C5N en









Marzol confirmó su romance con Occhiato. Redes sociales

Si bien el romance es pasado y cada uno tiene su pareja en la actualidad, Noelia Marzol reveló un secreto a voces: tuvo un romance secreto con Nicolás Occhiato. El vínculo amoroso se dio mientras ambos eran participantes del Bailando por un Sueño y no duró mucho tiempo.

La influencer reveló que tuvo una breve relación con el conductor de Nadie dice Nada y creador de Luzu TV cuando aún no existía el canal y él era participante del ciclo de Marcelo Tinelli con Flor Jazmín Peña como bailarina.

Fue el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live quien le preguntó a Marzol si había estado con Occihato y ella lo confirmó: “La pasamos bien, ustedes también son muy insistentes, te estás conociendo con alguien y no salís a decir públicamente que sí estás saliendo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2054653986959991083&partner=&hide_thread=false Noelia Marzol blanqueó que tuvo affaires con Nico Occhiato y El Polaco: "La pasamos bien". https://t.co/Evm8qQnmEr pic.twitter.com/WkefYAUbHM — MDZ Online (@mdzol) May 13, 2026