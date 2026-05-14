Estrecho de Ormuz, comercio e Irán: los ejes de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en China

La Casa Blanca emitió un comunicado donde calificó como "fructífera" la reunión entre ambos mandatarios, quienes coincidieron en fortalecer la cooperación económica, en la apertura "permanente" de la ruta marítima y en que la república islámica "jamás podrá poseer armas nucleares".

El presidente de China, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump , mantuvieron una cumbre donde coincidieron en avanzar con el fortalecimiento del comercio bilateral, la apertura "permanente" del estrecho de Ormuz y en que Irán "jamás podrá poseer armas nucleares ".

El encuentro se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín donde, según informó la Casa Blanca en un comunicado, ambas partes dialogaron sobre cómo fortalecer la cooperación económica entre los países,"incluyendo la ampliación del acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en nuestras industrias".

Además, detallaron , los mandatarios "coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía". Por su parte, Xi Jinping "también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar peaje por su uso, y expresó su interés en adquirir más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro".

"Ambos países coincidieron en que Irán jamás podrá poseer armas nucleares", concluyó el escrito publicado por la Casa Blanca en X, junto a una serie imágenes de ambos mandatarios.

La agenda de Trump en China

El primer punto de agenda del viaje fue la una reunión bilateral entre Trump y Xi Jinping que comenzó a las 8 de la mañana del jueves, hora local (a las 21 del miércoles, hora de la Argentina), a la que no pudo ingresar la prensa. Luego, a las 10 de la mañana del jueves, hora local (23 del miércoles en la Argentina) tuvo lugar el saludo oficial entre ambos mandatarios además de una visita al histórico Templo del Cielo.

Más tarde fue el turno de un banquete de Estado organizado por el gobierno chino, que se realizó a las 6 de la tarde, hora local (7 de la mañana del jueves en la Argentina). Para el viernes, en tanto, está previsto un almuerzo de trabajo entre ambas delegaciones.

Ambos líderes buscarán avanzar en acuerdos económicos y comerciales que permitan estabilizar la relación entre Washington y Beijing, en medio de tensiones acumuladas por cuestiones geopolíticas, tecnológicas y estratégicas donde las posiciones de ambas potencias continúan enfrentadas.

Según consignó The New York Times, el republicano apuntará a elaborar un convenio entre Estados Unidos y China para fortalecer el vínculo comercial y la cooperación entre ambas naciones. Además de Musk y Cook, también está previsto que viajen Dina Powell McCormick (Meta), Michael Miebach (Mastercard) y Ryan Mclnerney (VISA), entre otros líderes corporativos.