Estados Unidos le impondrá aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba

El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para restringirle a la isla el acceso al crudo, ya que considera que su gobierno "constituye una amenaza" para la seguridad nacional.

Donald Trump firmó este jueves la orden ejecutiva para imponerle aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó este jueves una orden ejecutiva en la que autorizó imponer aranceles sin tope a los países que le vendan petróleo a Cuba. Según el documento, la decisión se tomó porque el gobierno de la isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional.

"El régimen se alinea con -y les brinda apoyo- numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos", sostiene la orden ejecutiva emitida por Trump que se refiere a Rusia, China, Irán y organizaciones políticas como Hamás y Hezbolá.

"Por ejemplo, Cuba alberga descaradamente a peligrosos adversarios de Estados Unidos , invitándolos a establecer en Cuba sofisticadas capacidades militares y de inteligencia que amenazan directamente la seguridad nacional de Estados Unidos ", aseguró el documento firmado este jueves por el presidente Trump. Por esta razón, la orden ejecutiva estableció que "es necesario y apropiado establecer un sistema arancelario".

Estos aranceles a los países que le proporcionen petróleo a Cuba no tendrán límite. Por el contrario, el importe se fijará con un impuesto "ad valorem adicional a las importaciones de bienes provenientes de un país extranjero que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba ", estableció el nuevo decreto.

Después de que la "Operación Lanza del Sur" de Estados Unidos que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y que generó una flexibilización económica en el régimen chavista, Trump puso la mira en Cuba. Hace semanas que el mandatario norteamericano anuncia que la isla comunista "va a colapsar" sin el petróleo venezolano, clave para mantener en funcionamiento su economía.

Donald Trump: «Cuba es una nación en decadencia, y hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Hay muchos cubanoamericanos que realmente fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría volver […] Simplemente no podrá sobrevivir. Creo que Cuba no podrá». pic.twitter.com/44eKml60np

En la orden ejecutiva, Estados Unidos también acusó a Cuba de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia" y difundir "sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental".

Donald Trump aseguró que "Cuba pende de un hilo" tras la caída de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno cubano encabezado por Miguel Díaz-Canel atraviesa una crisis terminal. Según el mandatario, la administración de la isla se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad tras la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela, principal aliado estratégico y proveedor de recursos de La Habana.

“Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas”, expresó Trump durante una entrevista en el programa de Hugh Hewitt. El presidente sostuvo que, si bien el régimen castrista logró sostenerse durante décadas pese a las dificultades, la situación actual los coloca "bastante cerca" del colapso "por voluntad propia".

Miguel Díaz-Canel Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Al ser consultado sobre la posibilidad de incrementar la presión diplomática y económica sobre la isla, Trump fue tajante al señalar que las medidas actuales son máximas. En ese sentido, respondió que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar", subrayando el nivel de asfixia que ya pesa sobre la administración de Díaz-Canel.

La lectura de la Casa Blanca vincula directamente la supervivencia de Cuba con el flujo de recursos venezolanos, los cuales han quedado interrumpidos. Trump manifestó su intención de que, tras la captura de Maduro, la riqueza petrolera y los activos de Venezuela se concentren ahora en manos de empresas estadounidenses, privando a la isla de su histórico sostén energético.