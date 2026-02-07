Desclasifican documentos que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein y su acceso a la Casa Blanca

Nuevos archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el financista organizó visitas del director de cine a la Casa de Gobierno. Hay investigaciones de corrupción en Noruega y Francia, y tensión política en el Reino Unido.

Revelaron que la relación entre el fallecido magnate y el director de cine era muy estrecha.

La sombra de Jeffrey Epstein se sigue proyectando sobre las figuras más influyentes del mundo. Esta vez los documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que había una relación entre el magnate y el director de cine Woody Allen hasta ahora desconocida.

Los papeles reflejan que el criminal sexual usó sus influencias para organizar visitas del escritor estadounidense a la Casa Blanca. Esta cercanía entre los famosos empezó cuando el empresario acuso de abuso sexual de menores ayudó a la hija de Allen a ingresar a la universidad.

Las revelaciones no terminan en los personajes de Hollywood sino que desataron una crisis política y judicial entre los diplomáticos europeos como el ex primer ministro de Noruega Thorbjørn Jagland investigado por corrupción agravada tras conocerse que se había hospedado en las lujosas mansiones de Epstein en Nueva York , París y Londres , entre 2015 y 2018.

Por su parte, la Justicia francesa abrió una causa por fraude contra el ex ministro Jack Lang. Además, se detectó una operación de desinformación rusa vincular falsamente a Emmanuel Macron con la red de Epstein .

En el Reino Unido el caso Epstein alcanzó al primer ministro Keir Starmer, que recibió infinidad de críticas por nombrar como embajador de Washington a Peter Mandelson que está implicado en los archivos desclasificados del caso.

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein Redes sociales

Quién era Jeffrey Epstein y qué dicen los documentos

Jeffrey Epstein fue un influyente financiero estadounidense que construyó una red de contactos entre presidentes, monarcas, figuras de la elite académica, políticos y empresarios. Tras una condena en 2008 que le permitió seguir operando con libertad condicional, fue condenado en 2019 bajo los cargos federales de tráfico sexual de menores, tras declararse culpable.

Tras su suicidio, en una celda de Manhattan ese mismo año, dejó muchos interrogantes sin resolver. Su novia Ghislaine Maxwell, posteriormente fue condenada a 20 años de prisión por reclutar a víctimas menores de edad. La exmujer y socia de Epstein pidió en reiteradas veces a Donald Trump ser indultada o que le permuten la pena, aunque el presidente de Estados Unidos se refirió a Epstein -a quien conoció de cerca- que era un "asqueroso".

Embed El Departamento de Justicia de EE.UU. publicó un video de Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el que se ve cómo transcurre un día de su encarcelamiento. pic.twitter.com/5NkTUW6ZDQ — Mavica (@mavica81) February 6, 2026

Filtran un video la exmujer de Jeffrey Epstein en la cárcel

Recientemente se filtró un video de Ghislaine Maxwell donde se ve cómo pasa un día en la cárcel. Las imágenes forman parte de los archivos desclasificados la semana pasada, y se la ve en la celda de la prisión de Brooklyn donde según declaró había “zarigüeyas cayendo del techo”, por lo que luego fue trasladada. La cómplice de Epstein deberá declarar, de manera virtual, ante el Congreso de EE.UU este lunes 9 de febrero.