Revelan el plan de Jeffrey Epstein y Steve Bannon para conspirar contra el papa Francisco

"Hay que derribarlo", es una de las frases que pudo leerse en un intercambio de mails que mantuvieron el exestratega de Donald Trump y el financista fallecido en 2019, que fueron dados a conocer por el Departamento de Justicia de EEUU.

Por
Jeffrey Epstein tenía intenciones de derribar al papa Francisco. 

Jeffrey Epstein tenía intenciones de "derribar" al papa Francisco. 

Archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelaron el plan que tenían Jeffrey Epstein y Steve Bannon para conspirar y desestabilizar la figura del papa Francisco. "Hay que derribarlo", es una de las frases que pudo leerse en un intercambio de mails que mantuvieron el exestratega de Donald Trump y el agresor sexual y financista fallecido en prisión en 2019.

El colaborador remarcó que Francisco priorizó las periferias del mundo y los conflictos globales.
Te puede interesar:

El hombre que mejor conoció al Papa Francisco reveló por qué nunca visitó Argentina

"En los mails de Epstein aparece una frase sobre el papa Francisco que puede ser clave. "Derribemos a Francisco" salió a la luz en los archivos que fueron desclasificados recientemente. Ahí aparece un intercambio de correos donde Bannon sugiere distintas estrategias para poder influir en el Vaticano financiado grupos conservadores ultra conservadores", informó desde la Plaza San Pedro, la periodista de C5N Pamela Francescato.

Además, en el mismo correo, Bannon reveló la decisión de querer atacar al presidente de China, Xi Jinping, a la Unión Europea y a Hillary y Bill Clinton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2020133576189091924&partner=&hide_thread=false

En uno de los intercambios, el propio exestratega de Donald Trump menciona la sigla “ITCV”, acrónimo que llamó la atenció Epstein y al preguntarle sobre significado, Bannon responde: “En el clóset del Vaticano", haciendo referencia al libro publicado en 2019, por el periodista francés Frédéric Martel, conocido en español como “Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano", que se sumerge en una investigación sobre la homosexualidad encubierta y las contradicciones internas de la cúpula eclesiástica.

Además, según los archivos desclasificados, el financista llegó a enviar diversos fondos a organizaciones benéficas católicas a través de su fundación y remitirle emisarios a eventos del Vaticano. Su interés, detallan los correos, estaba puesto en la política exterior de la Santa Sede.

