Yanina Latorre no se calló y fulminó al equipo de una figura de la TV: "Trabajamos como perros"

Una explosiva interna dejó a la conductora enfrentada con protagonistas del canal en el que trabaja. Un comentario al aire que desató furia, acusaciones y una frase letal que hizo estallar todo.

Yanina Latorre tuvo que defenderse de las acusaciones en su contra.

La pelea entre Luis Ventura y Florencia Peña derivó en más cruces y polémicas en el mundo del espectáculo, lo que produjo que Yanina Latorre debiera salir a defenderse tras transmitir los dichos del presidente de APTRA en su programa. Así, el drama sumó un nuevo capítulo explosivo después de que en el programa de la conductora salieran al aire las polémicas declaraciones del periodista contra la actriz, lo que generó fuertes críticas dentro del canal y un inesperado cruce entre conductoras.

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La controversia estalló cuando Luis Ventura irrumpió en una nota que el programa le realizaba a su colega Marcela Tauro y lanzó una frase contra Flor Peña: “Que Peña se vaya a hacer videos p*** ”. Este comentario, que no quedó al pasar, provocó indignación inmediata y derivó en cuestionamientos hacia la producción de Yanina Latorre por haber emitido el momento al aire.

El cruce entre Luis Ventura y Flor Peña se viralizó rápidamente. Inclusive, hubo secuelas y más cruces como el de Yanina Latorre.

Pamela David y parte de su panel pusieron en duda el rol de Yanina Latorre y sugirieron que la situación podría haberse evitado. La conductora no tardó en reaccionar y defendió con firmeza a su equipo, con lo que rechazaron cualquier acusación de “traición” o mala intención detrás de la cobertura.

En medio del escándalo, Yanina explotó con una frase que rápidamente se viralizó. Pero, por ahora, ninguna de las partes bajó definitivamente el tono del conflicto y todo indica que la pelea sumará capítulos durante las próximas horas. En medio de un clima caliente dentro de América TV, la discusión ya dejó expuesta una feroz interna entre figuras del canal, productores y periodistas de espectáculos.

yanina latorre pamela david Yanina Latorre apuntó contra el panel de Pamela David.

Yanina Latorre se defendió de las críticas

Yanina Latorre, conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP) aseguró que ni ella ni su producción buscaron exponer a Ventura y explicó que el periodista “se metió” de manera inesperada en la nota que realizaban con Marcela Tauro. “Luis habló en la nota, no lo fuimos a buscar, Pamela. Mi productor no es traidor”, disparó la conductora en mensajes que fueron leídos al aire.

Además, defendió especialmente al cronista involucrado en el episodio y remarcó: “No es culpa del cronista, se están metiendo con un chico que no hizo nada, no hubo mala leche”. Así, para la conductora, las acusaciones contra su equipo fueron "injustas" y "afectaron directamente a trabajadores del programa".

Yanina Latorre también apuntó con dureza contra el presidente de APTRA y sostuvo que el verdadero exceso fue del periodista. “Pasó Ventura que es un reaccionario, lo conocemos todos, y gritó eso al aire”, afirmó, al tiempo que dejó en claro que la producción simplemente estaba cubriendo una entrevista pautada previamente.

yanina latorre latorre yanina Yanina Latorre no se quedó callada tras los cruces mediáticos.

El conflicto escaló todavía más con Pamela David, luego de que la conductora de espectáculos cuestionara a los panelistas de Desayuno Americano por responsabilizarla de lo ocurrido. “No les voy a permitir a tus panelistas que me echen la culpa a mí”, lanzó furiosa.

Mientras tanto, la esposa de Daniel Vila intentó bajar el tono y reconoció al aire que se enteró de la situación mientras recibía los mensajes de la conductora en vivo. En efecto, leyó al aire que “no veía esto, estaba allá y ella mientras escribía”, en referencia a cómo se enteró de la situación, a modo de desentendimiento y con tal de no hacer escalar la pelea.