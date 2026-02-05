5 de febrero de 2026 Inicio
Aparecieron las primeras imágenes del cuerpo de Jeffrey Epstein junto a otros detalles de su muerte

Las fotos muestran los instantes posterior a su muerte, arriba de una camilla de hospital, y dejan entrever algunas lesiones en su cuello. También se hizo público su testamento.

Las imágenes mostraban a Epstein en un hospital.

El presidente norteamericano, Donald Trump, intenta abrumar al ayatolá Ali Jamenei.
Las imágenes muestran a Epstein en una camilla de hospital, con el torso desnudo y vestido únicamente con el pantalón naranja de prisionero, la mandíbula atada tras su fallecimiento y lesiones visibles en el cuello.

El material forma parte de una nueva tanda de documentos oficiales revelados que incluye más de 20 fotografías tomadas el día de su muerte en una prisión federal de Nueva York. Aunque la Justicia estadounidense concluyó que Epstein se suicidó, la difusión de estos archivos volvió a alimentar teorías conspirativas en torno a su fallecimiento.

Las imágenes, de alto impacto, muestran al exfinancista tendido sobre una camilla mientras personal médico, con guantes quirúrgicos, le presiona el pecho en lo que podría interpretarse como un intento de reanimación.

Según los registros, las fotos están fechadas el 10 de agosto de 2019 a las 6.49, apenas 16 minutos después de que fuera encontrado inconsciente en su celda.

Entre los documentos también figura el testamento de Epstein, firmado dos días antes de su muerte. En él, el exfinancista expresó su voluntad de dejar la totalidad de su patrimonio, que está estimado en lo u$s100 millones, a su entonces novia, Karyna Shuliak, a quien además planeaba regalar un diamante de 33 quilates.

El documento, denominado “1953 Trust” en referencia a su año de nacimiento, menciona además a otras 40 personas como posibles beneficiarias de su fortuna.

Donald Trump volvió a negar haber visitado "la infestada isla de Epstein"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su intención de iniciar acciones legales contra el escritor Michael Wolff, a quien acusa de conspirar junto al fallecido Jeffrey Epstein para dañarlo políticamente. A través de un mensaje en Truth Social, el mandatario negó haber mantenido una relación de amistad con el financista, quien fue acusado de tráfico sexual de menores, y haber visitado su isla privada.

“No solo no era amigo de Jeffrey Epstein, sino que, según información que acaba de ser publicada por el Departamento de Justicia, Epstein y un ‘asqueroso’ autor mentiroso llamado Michael Wolff conspiraron para dañarme a mí y a mi presidencia”, sentenció Trump. El presidente también adelantó que analiza demandar al patrimonio del financista fallecido.

Trump enfatizó su distancia con las propiedades de Epstein al declarar: "A diferencia de tanta gente a la que le gusta hablar basura, nunca fui a la isla infestada de Epstein, pero casi todos estos demócratas corruptos y sus donantes sí". Estas afirmaciones buscan contrarrestar los registros que documentan un vínculo social entre ambos durante la década del '90.

La controversia se reavivó tras la difusión de archivos del Departamento de Justicia que revelan correos electrónicos de Wolff actuando como asesor de Epstein. En dichos mensajes, el autor sugería que Epstein podría ser la “bala” para finalizar la campaña de Trump en 2016 y aconsejaba dejar que el entonces candidato “se ahorcara solo”.

Donald Trump junto a Jeffrey Epstein.

Según los documentos, Wolff planteó que las posibles mentiras de Trump sobre su relación con Epstein podían ser una herramienta política. “Podés colgarlo de una manera que te genere un beneficio positivo o, si realmente parece que puede ganar, salvarlo y generar una deuda”, escribió el periodista en uno de los intercambios de 2015.

Para el presidente, estas comunicaciones son la prueba de una maniobra orquestada por la "izquierda radical". Por su parte, Wolff rechazó previamente las acusaciones de ser un operador político, defendiendo su labor investigativa y la naturaleza de sus contactos con el entorno de Epstein.

En paralelo, el Departamento de Justicia retiró temporalmente miles de documentos de la causa tras admitir errores técnicos que expusieron la identidad de sobrevivientes. La fiscalía federal de Nueva York informó que se encuentran ajustando los protocolos de redacción para proteger a las víctimas mientras continúa la divulgación masiva de los expedientes.

