Cierra "Alligator Alcatraz", la polémica cárcel para inmigrantes que inauguró Donald Trump

El gobierno de Florida cerrará a principios de junio el centro de detención para migrantes conocido como "Alligator Alcatraz" en la zona de los Everglades. La administración estatal clausurará las instalaciones a raíz de los litigios judiciales, la escalada de costos operativos y las diversas denuncias por condiciones inhumanas.
Las empresas a cargo de la operación del predio recibieron la notificación oficial este martes por la tarde. El establecimiento aloja en la actualidad a casi 1.400 personas, quienes serán reubicadas en otras dependencias gubernamentales en el transcurso de las próximas semanas.
El complejo penitenciario representó una pieza clave dentro de la política migratoria restrictiva de Donald Trump. El gobernador republicano Ron DeSantis admitió la inminente clausura del lugar y afirmó en conferencia de prensa: "Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito".
El legislador demócrata Alexander Frost cuestionó el proyecto por su impacto ambiental y el gasto superior a los u$s1.000 millones. El funcionario aseveró: "Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas".
Las denuncias humanitarias aceleraron el cierre de Alligator Alcatraz
El gobierno de Trump inauguró este espacio de reclusión el 3 de julio de 2025 sobre la pista del Aeropuerto Dade-Collier. Su rápida apertura provocó el rechazo inmediato de organizaciones de derechos civiles y agrupaciones ecologistas por el trato dispensado a los reclusos.
El caso del argentino Fernando Artese visibilizó la crisis del lugar tras su detención por su estatus migratorio vencido. Luego de que fuera derivado a esta cárcel, su esposa denunció condiciones de frío extremo, duchas forzadas de madrugada y falta de sueño por hambre.
La pareja de Artese criticó los métodos de seguridad y expuso los maltratos diarios. En su declaración sentenció: "Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor".