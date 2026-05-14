14 de mayo de 2026 Inicio
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Más pagos en efectivo de Manuel Adorni: la Justicia confirmó dos estadías en un hotel de lujo de Gualeguaychú

El jefe de Gabinete pagó más de $2.000.000 por dos días en un hotel de campo exclusivo en Entre Ríos en 2024 y otros dos en 2025. Además, el fiscal está esperando un informe sobre los movimientos por u$s100.000 en sus billeteras virtuales.

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Manuel Adorni y Javier Milei.

Manuel Adorni y Javier Milei.

Mientras se esperan más medidas de prueba, la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pagó en efectivo dos estadías en un hotel de lujo en Gualeguaychú, Entre Ríos, en 2024 y 2025 por un total de $2.350.000. Estos viajes se suman a los realizados a Bariloche, Aruba y Punta del Este.

Manuel Adorni visitó la provincia de Mendoza. 
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El funcionario reservó dos habitaciones dobles entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024 y entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025 en Bolacuá Hotel Club de Campo, un all inclusive ubicado a 15 minutos de la ciudad entrerriana. El hotel ofrece paseos a caballo, pileta, cine, arquería y tenis, entre otras prestaciones, según indica su página web.

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El gasto se suma a los ya acreditados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa contra al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, con el objetivo de establecer si existió o no un incremento patrimonial injustificado. Antes de ser confirmado por la Justicia, el viaje había trascendido gracias al diario local Ahora El Día, que también aseguró que Adorni había pedido "reserva total sobre su estadía".

En el marco de la misma investigación espera el informe de movimientos registrados en dos billeteras virtuales, Binance y Lemon, vinculadas al funcionario por más de u$s100.000, según publicó TN. Binance y Lemon son conocidas por permitir operaciones en criptomonedas.

En medio de la investigación, Manuel Adorni siguió mostrando la gestión

El jefe de Gabinete intentó continuar este jueves con su agenda de gestión a medida que avanzan y se incrementan las denuncias e investigaciones en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el titular de YPF, Horacio Marín, el funcionario participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"Es impresionante que, más allá de los detalles técnicos y de las fotos, lo que vimos acá es la Argentina del futuro. Felicitaciones de antemano a Horacio (Marín) y a las miles de personas que estuvieron involucradas en esto", señaló el vocero al comienzo de un breve discurso en la provincia cuyana.

Luego defendió la política del Gobierno al resaltar: “Empezamos a ver los beneficios de una economía estable, de una macro ordenada. Atrás quedaron los gobiernos de mirada cortoplacista, cuyo único objetivo era ganar una elección”.

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