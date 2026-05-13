El presidente de Cuba acusó a Donald Trump de "asfixiar" al país con "un genocida bloqueo energético"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar "asfixiar" la isla con "un genocida bloqueo energético" y recordó que en abril, cuando ingresó "un solo buque de combustible", el servicio había mejorado.
"La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse", argumentó el mandatario y criticó la amenaza de "aranceles irracionales" del jefe de Estado norteamericano contra los gobiernos que intentan ayudar a Cuba.
Díaz-Canel aseguró que, aún ante "las cruentas medidas de asfixia económica y energética que Estados Unidos ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un Estado fallido". En la publicación de X no hizo referencia al ofrecimiento de ayuda humanitaria del país norteamericano.
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"La crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecución energética", definió el presidente caribeño y celebró: "Ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución".
Díaz-Canel criticó el bloqueo energético y las sanciones contra quienes intentan ayudarlo y señaló que esa política internacional de Estados Unidos "tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".
El pedido para flexibilizar el bloqueo contra Cuba
El presidente de Cuba recordó que flexibilizar las medidas de bloqueo beneficia a ambos países, a las "relaciones comerciales" y al "desarrollo económico y social".
"A ese mejoramiento le teme un grupo reducido de ultraderechistas que han secuestrado la política hacia Cuba y mienten o desinforman deliberada y cínicamente sobre la realidad cubana, mientras exigen más asfixia y amenazas sobre nuestro pueblo", apuntó Díaz-Canel en X.
El jefe de Estado aseguró que está dispuesto "siempre al diálogo en igualdad de condiciones" y adelantó que seguirán "resistiendo y creando" por encima de "las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos".