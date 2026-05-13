El presidente de Cuba acusó a Donald Trump de "asfixiar" al país con "un genocida bloqueo energético" Miguel Díaz-Canel criticó la amenaza de "aranceles irracionales" contra los gobiernos que pretendan asistir a la isla caribeña en el medio de su crisis energética y remarcó que en abril había mejorado el servicio por "un solo un buque de combustible". Por + Seguir en







Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar "asfixiar" la isla con "un genocida bloqueo energético" y recordó que en abril, cuando ingresó "un solo buque de combustible", el servicio había mejorado.

"La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse", argumentó el mandatario y criticó la amenaza de "aranceles irracionales" del jefe de Estado norteamericano contra los gobiernos que intentan ayudar a Cuba.

Díaz-Canel aseguró que, aún ante "las cruentas medidas de asfixia económica y energética que Estados Unidos ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un Estado fallido". En la publicación de X no hizo referencia al ofrecimiento de ayuda humanitaria del país norteamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2054622454618710170&partner=&hide_thread=false La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días.



Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2 mil MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno.



Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 13, 2026 "La crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecución energética", definió el presidente caribeño y celebró: "Ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución".

Díaz-Canel criticó el bloqueo energético y las sanciones contra quienes intentan ayudarlo y señaló que esa política internacional de Estados Unidos "tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".