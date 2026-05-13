Donald Trump llegó a China para reunirse con Xi Jinping, en medio de la débil tregua con Irán

El mandatario estadounidense adelantó que mantendrá una “larga conversación” con su par chino, donde buscará que la nación asiática abra los mercados para empresas norteamericanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles a China para reunirse con su par chino, Xi Jinping, en el marco de una cumbre histórica. Se trata de la primera visita de un mandatario estadounidense desde el año 2017.

Trump partió rumbo a China para dialogar con Xi Jinping sobre Irán y las tensiones comerciales

Antes de subirse al avión, Trump había anticipado "una larga conversación" de la cual esperaba “cosas grandes” para ambos países a partir de este encuentro bilateral, que se extenderá hasta el viernes 15.

A su llegada, el líder republicano fue recibido con honores y por una delegación encabezada por el vicepresidente chino, Han Zheng. El protocolo de bienvenida incluyó además una importante puesta en escena con unos 300 jóvenes chinos uniformados que formaron una especie de pasillo de honor con las banderas de los respectivos países, una guardia de honor militar y una banda oficial.

La agenda del viaje contempla este jueves una reunión bilateral entre Trump y Xi Jinping, además de una visita al histórico Templo del Cielo y un banquete de Estado organizado por el gobierno chino. Para el viernes, en tanto, está previsto un almuerzo de trabajo entre ambas delegaciones.

Ambos líderes buscarán avanzar en acuerdos económicos y comerciales que permitan estabilizar la relación entre Washington y Beijing , en medio de tensiones acumuladas por cuestiones geopolíticas, tecnológicas y estratégicas donde las posiciones de ambas potencias continúan enfrentadas.

Según consignó The New York Times, el republicano apuntará a elaborar un convenio entre Estados Unidos y China para fortalecer el vínculo comercial y la cooperación entre ambas naciones. Además de Musk y Cook, también está previsto que viajen Dina Powell McCormick (Meta), Michael Miebach (Mastercard) y Ryan Mclnerney (VISA), entre otros líderes corporativos.

Dentro de la agenda de ambos mandatarios también estará incluida la guerra con Irán, que por el momento transita una tregua que prácticamente pende de un hilo y cuyo epicentro es el funcionamiento del estrecho de Ormuz, principal canal comercial del petróleo en el mundo.

Crece la tensión en Medio Oriente: para Donald Trump, la propuesta de paz de Irán es "basura" e "inaceptable"

La tregua entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo: Donald Trump calificó de "basura" e "inaceptable" la nueva propuesta del país persa y el acuerdo de paz para finalizar la guerra parece estar cada vez más lejos.

Desde Teherán, como respuesta, exigieron que Washington acepte sus condiciones y advirtieron que podrían avanzar hacia un enriquecimiento de uranio apto para armamento nuclear al 90% si vuelven a sufrir ataques por parte de los norteamericanos.

“Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90%”, escribió Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, en X. Además, señaló que la posibilidad será debatida dentro del Parlamento iraní.

Donald Trump 1-5-26 Donald Trump desestimó la propuesta de paz de Irán. Graeme Sloan / POOL (EFE)

Hasta el momento, el mayor nivel de enriquecimiento alcanzado por Irán fue del 60%. Según estimaciones internacionales, el país posee alrededor de 440 kilos de ese material, aunque el paradero exacto del stock es incierto tras los bombardeos israelíes y estadounidenses en el marco de la escalada bélica. Desde aquellos ataques, la República Islámica mantiene paralizadas sus actividades de enriquecimiento debido a los daños sufridos en sus plantas nucleares.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen estancadas luego de que Teherán rechazara la última oferta de paz de Washington, a la que definió como “unilateral” e “irracional”.

A cambio, el régimen iraní planteó sus propias condiciones para alcanzar un acuerdo: reconocimiento de su soberanía sobre Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de sanciones y el fin del conflicto en Líbano. En ese contexto, Trump redobló sus críticas y advirtió que el cese del fuego vigente desde el 8 de abril es “increíblemente frágil”.

Tras las declaraciones del mandatario republicano, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, afirmó en redes sociales que las fuerzas armadas iraníes están “listas para responder y dar una lección a cualquier agresión”.