Crece la tensión en Medio Oriente: para Donald Trump, la propuesta de paz de Irán es "basura" e "inaceptable"

Desde Teherán advirtieron que, en caso de un nuevo ataque por parte del ejército estadounidense, impondrán un enriquecimiento del uranio al 90%.

La tregua entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo: Donald Trump calificó de "basura" e "inaceptable" la nueva propuesta del país persa y el acuerdo de paz para finalizar la guerra parece estar cada vez más lejos.

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse por el impacto de la crisis en Medio Oriente

Desde Teherán, como respuesta, exigieron que Washington acepte sus condiciones y advirtieron que podrían avanzar hacia un enriquecimiento de uranio apto para armamento nuclear al 90% si vuelven a sufrir ataques por parte de los norteamericanos.

“Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90%” , escribió Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, en X. Además, señaló que la posibilidad será debatida dentro del Parlamento iraní.

Hasta el momento, el mayor nivel de enriquecimiento alcanzado por Irán fue del 60%. Según estimaciones internacionales, el país posee alrededor de 440 kilos de ese material, aunque el paradero exacto del stock es incierto tras los bombardeos israelíes y estadounidenses en el marco de la escalada bélica. Desde aquellos ataques, la República Islámica mantiene paralizadas sus actividades de enriquecimiento debido a los daños sufridos en sus plantas nucleares.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen estancadas luego de que Teherán rechazara la última oferta de paz de Washington, a la que definió como “unilateral” e “irracional”.

A cambio, el régimen iraní planteó sus propias condiciones para alcanzar un acuerdo: reconocimiento de su soberanía sobre Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados, el levantamiento de sanciones y el fin del conflicto en Líbano. En ese contexto, Trump redobló sus críticas y advirtió que el cese del fuego vigente desde el 8 de abril es “increíblemente frágil”.

Tras las declaraciones del mandatario republicano, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, afirmó en redes sociales que las fuerzas armadas iraníes están “listas para responder y dar una lección a cualquier agresión”.

La dura advertencia de Trump a Irán: "Jugaron con nosotros durante 47 años, pero ya no se reirán más"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar una advertencia a Irán en medio de las negociaciones de paz con ese país en el marco de la guerra en Medio Oriente y cargó contra los exmandatarios Barack Obama y Joe Biden, debido a sus posturas sobre el régimen de la nación persa.

En Truth Social, Trump cargó contra Irán por su posición sobre Estados Unidos y cuestionó a Obama, quien permaneció en la Casa Blanca entre 2009 y 2017: "Irán ha estado jugando con Estados Unidos y el resto del mundo durante 47 años (¡RETRASOS, RETRASOS, RETRASOS!), finalmente dio en el clavo cuando Barack Hussein Obama se convirtió en presidente. No solo fue bueno con ellos, sino que fue genial, poniéndose de su lado, dejando de lado a Israel y a todos los demás aliados, y dándole a Irán una nueva y poderosa oportunidad".

"Cientos de miles de millones de dólares, y 1.700 millones en efectivo, llegaron a Teherán en bandeja de plata. Todos los bancos de Washington D.C., Virginia y Maryland fueron vaciados; era tanto dinero que, cuando llegó, los matones iraníes no tenían ni idea de qué hacer con él. Nunca habían visto tanto dinero, ni lo volverán a ver. Fue sacado del avión en maletas y maletines, y los iraníes no podían creer su suerte", enfatizó en esta línea.

Donald Trump 1-5-26 Graeme Sloan / POOL (EFE)

En tanto, criticó las políticas de su antecesor y se diferenció: "Finalmente encontraron al mayor ingenuo de todos, en la forma de un presidente estadounidense débil y estúpido. Fue un desastre como nuestro "líder", ¡pero no tan malo como el somnoliento Joe Biden! Durante 47 años, los iraníes nos han estado 'dando largas', manteniéndonos en vilo, matando a nuestra gente con sus bombas en las carreteras, reprimiendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, mientras se reían de nuestro país, ahora grande de nuevo. ¡Ya no se reirán más!"

Los dichos del republicano se produjeron después de que las autoridades de Irán asegurara que su respuesta a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos estuvo centrada en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima". La presentación de la respuesta iraní ocurrió luego de que Teherán confirmara haber enviado su postura a través de mediadores paquistaníes, en medio de las negociaciones que buscan consolidar un alto el fuego y abrir una nueva instancia diplomática en Medio Oriente.

En ese contexto, el director del Proyecto Irán del International Crisis Group, Ali Vaez, explicó a Al Jazeera que las conversaciones avanzan sobre un “memorando de entendimiento” compuesto por 14 puntos que funcionaría como marco general para ambas partes.