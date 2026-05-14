15 de mayo de 2026 Inicio
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La noche de furia de Néstor Ortigoza: lo echaron un boliche por participar de una fuerte pelea

El exjugador de San Lorenzo protagonizó un violento enfrentamiento en un local bailable de El Talar junto a su pareja, Rocío Oliva. La seguridad del lugar debió intervenir para separar a los involucrados y expulsó al exvolante del establecimiento.

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Néstor Ortigoza fue grabado en un boliche mientras se peleaba con otros hombres dentro de un boliche. 

Néstor Ortigoza fue grabado en un boliche mientras se peleaba con otros hombres dentro de un boliche. 

El exfutbolista Néstor Ortigoza protagonizó una pelea feroz dentro de un boliche bonaerense y fue grabado por uno de los asistentes al lugar. A raíz del turbulento episodio, tras la discusión que terminó a las piñas, el exmediocampista de San Lorenzo fue expulsado por la fuerza del local por cinco agentes de seguridad.

Se trata de la misma lesión que lo alejó de las canchas el año pasado.
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Según los registros del momento, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, el exfutbolista se sacó y enfrentó directamente a los patovicas del boliche. Las imágenes muestran la secuencia de más de dos minutos en la que se ve al jugador fuera de sí, mientras los empleados intentan frenarlo hasta que, finalmente, logran reducirlo y retirarlo.

Rocío Oliva, novia del exdeportista, afirmó que un personal de seguridad la quiso sacar a ella del boliche y la agarró del cuello. "Mis amigos, amigas y mi novio le pedían que me suelte porque me estaba haciendo mal. Y, a quien se acercaba a pedir que me suelte, había otros que también pegaban a mujeres, hombres, lo que sea", escribió la joven a uno de los panelistas del ciclo A la Tarde, por América.

La mediática se refirió a la repetición de estos hechos de agresión por parte del personal de seguridad contra las personas que se encuentran en los locales bailables. "Alguien tiene que parar a estos violentos", indicó Oliva y remarcó que, junto con su novio, evalúan avanzar judicialmente a partir del violento hecho. "Estamos analizando iniciar acciones legales", añadió.

"Lo que puedo decir de mi lado es que es romántico, un caballero. A mí me hace muy feliz", había manifestado Rocío Oliva hace pocas semanas sobre Ortigoza, su vínculo sentimental y los modales del hombre en la relación que comenzó en abril del 2025.

Néstor Ortigoza tiene prohibido salir del país por no pagar la cuota alimentaria

Hace unos meses, Néstor Ortigoza recibió un revés judicial por el incumplimiento de sus deberes parentales con sus hijos menores de edad. Además de la restricción migratoria, ordenaron su inscripción inmediata en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por las deudas acumuladas durante los últimos cuatro años.

Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza
Néstor Ortigoza y el abogado Marcelo Moretti.

Néstor Ortigoza y el abogado Marcelo Moretti.

"El interés superior de niñas, niños y adolescentes exige que la respuesta de la Justicia sea no solo justa, sino también oportuna", afirmaron los magistrados. La Cámara Civil de Morón revocó un fallo previo para garantizar que el exjugador afronte las responsabilidades legales que ignoró ante reiteradas intimaciones.

En paralelo, la situación procesal del exvolante se agrava por la denuncia de violencia de género que impulsó su exmujer, Lucila Cassiau. Aunque la causa continúa demorada por conflictos de competencia entre fiscalías, las pruebas presentadas por la víctima exponen una conducta irregular por parte del denunciado.

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