14 de mayo de 2026 Inicio
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Luego del cruce con Nati Jota, varias famosas apuntaron contra el científico Estanislao Bachrach

La conductora de Olga recibió el apoyo de Juana Viale, Jimena Monteverde y Mai Pistiner, que contaron episodios de destrato de parte del científico.

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En las redes comentario otros episodios similares del biólogo con las comunicadoras.

En las redes comentario otros episodios similares del biólogo con las comunicadoras.

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Lo que comenzó como una columna de divulgación científica en streaming, se convirtió en una pelea mediática entre Nati Jota y el científico Estanislao Bachrach, por el destrato con la conductora. Ahora se sumaron Juana Viale, Mai Pistiner y Jimena Monteverde,

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.
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Una de las comunicadores que primero se solidarizó con Jota fue Pistiner: "No me sorprendió porque me pasó exactamente lo mismo". La fundadora de la Academia Comunica, contó en su propia cuenta de Instagram que le pasó lo mismo ante un auditorio lleno, "donde habrá dicho más de cinco veces 'no sé' a preguntas de su propia área".

Pistiner fue más allá y citó el "Principio de cooperación de Paul Grice" para hablar del caso del biólogo: "Toda conversación funciona con el supuesto tácito de que todos vamos a dar lo mejor para que salga bien. Si decís 'no sé' cinco veces sobre tu disciplina, no estás respetando el espacio que te dan", y caracterizó los comentarios de Bachrach como pasivos- agresivos.

El desplante a Juana Viale

En las redes sociales hicieron reflotar un episodio de Estanislao Bachrach, y un desplante a Juana Viale, en su Almorzando con Juana, en El Trece, cuando la actriz le preguntó por qué había elegido estudiar biología molecular: "Tu abuela me hizo la misma pregunta, vine dos veces a lo de tu abuela". Luego del mal momento, la nieta de Legrand respondió con ironía: "Qué poco creativa, Juana". Esto ocurrió en 2020 cuando la mediática asumió la conducción en reemplazo de su abuela en la pandemia por Covid-19.

Después, los usuarios de X y TikTok volvieron viral un fragmento del programa de Juana Viale emitido el 27 de abril de 2025. donde el científico se cruzó con la chef Jimena Monteverde. Mientras la cocinera destacaba la preparación especial "porque es celíaco", él la interrumpió para aclarar que "en realidad no soy celíaco, pero soy 'gluten free'". Las dos reaccionaron con un tajante: "se llama ganas de romper las guindas", entre risas.

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