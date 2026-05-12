Donald Trump partió rumbo a China para dialogar con Xi Jinping sobre Irán y las tensiones comerciales

El republicano buscará nuevos acuerdos tras la crisis de los aranceles, en el marco de la primera visita de un presidente de Estados Unidos al país asiático. Lo acompañan Elon Musk y otros empresarios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , partió rumbo a China para reunirse con su par Xi Jinping en busca de acuerdos comerciales y remarcó que su administración no requerirá asistencia por la guerra con Irán , aunque reconoció que el conflicto será uno de los ejes de su visita.

Medio Oriente: para Trump, la propuesta de paz de Irán es "basura" e "inaceptable"

La cadena CNN consignó que Trump se refirió al diálogo que mantendrá con el mandatario chino y expuso la situación del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión por el bloqueo de esa vía marítima: "Vamos a tener una larga conversación al respecto. Para ser sincero, creo que Xi se portó relativamente bien. Si nos fijamos en el bloqueo de Ormuz, no hay ningún problema. Obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema y ha sido un amigo mío. Me llevo bien con él".

En tal sentido, afirmó que Estados Unidos no precisará colaboración por el conflicto con la nación persa. "No creo que necesitemos ayuda con Irán. Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos de forma pacífica o de cualquier otra manera. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Todos y cada uno de los elementos de su maquinaria bélica han desaparecido. Vamos a ganar. Lo mires como lo mires", aseveró.

Según informó The New York Times, durante su viaje, el republicano apuntará a elaborar un convenio entre Estados Unidos y China para fortalecer el vínculo comercial y la cooperación entre ambas naciones, en el marco de la primera visita de un presidente estadounidense a China en nueve años. Además de Trump, de la comitiva forman parte Elon Musk y Tim Cook , entre otros empresarios.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, remarcó en una conferencia de prensa que el país asiático está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e infundir mayor estabilidad y certidumbre en un mundo turbulento y cambiante.

Para Donald Trump, la propuesta de paz de Irán es "basura" e "inaceptable"

La tregua entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo: Donald Trump calificó de "basura" e "inaceptable" la nueva propuesta del país persa y el acuerdo de paz para finalizar la guerra parece estar cada vez más lejos.

Desde Teherán, como respuesta, exigieron que Washington acepte sus condiciones y advirtieron que podrían avanzar hacia un enriquecimiento de uranio apto para armamento nuclear al 90% si vuelven a sufrir ataques por parte de los norteamericanos.

“Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90%”, escribió Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, en X. Además, señaló que la posibilidad será debatida dentro del Parlamento iraní.