12 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump partió rumbo a China para dialogar con Xi Jinping sobre Irán y las tensiones comerciales

El republicano buscará nuevos acuerdos tras la crisis de los aranceles, en el marco de la primera visita de un presidente de Estados Unidos al país asiático. Lo acompañan Elon Musk y otros empresarios.

Por
Donald Trump se prepara para reunirse con Xi Jinping.

Donald Trump se prepara para reunirse con Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió rumbo a China para reunirse con su par Xi Jinping en busca de acuerdos comerciales y remarcó que su administración no requerirá asistencia por la guerra con Irán, aunque reconoció que el conflicto será uno de los ejes de su visita.

Donald Trump criticó la propuesta de Irán.
Te puede interesar:

Medio Oriente: para Trump, la propuesta de paz de Irán es "basura" e "inaceptable"

La cadena CNN consignó que Trump se refirió al diálogo que mantendrá con el mandatario chino y expuso la situación del estrecho de Ormuz, en medio de la tensión por el bloqueo de esa vía marítima: "Vamos a tener una larga conversación al respecto. Para ser sincero, creo que Xi se portó relativamente bien. Si nos fijamos en el bloqueo de Ormuz, no hay ningún problema. Obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema y ha sido un amigo mío. Me llevo bien con él".

En tal sentido, afirmó que Estados Unidos no precisará colaboración por el conflicto con la nación persa. "No creo que necesitemos ayuda con Irán. Ganaremos de una forma u otra. Ganaremos de forma pacífica o de cualquier otra manera. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Todos y cada uno de los elementos de su maquinaria bélica han desaparecido. Vamos a ganar. Lo mires como lo mires", aseveró.

Donald Trump Xi Jinping
Donald Trump junto a Xi Jinping.

Donald Trump junto a Xi Jinping.

Según informó The New York Times, durante su viaje, el republicano apuntará a elaborar un convenio entre Estados Unidos y China para fortalecer el vínculo comercial y la cooperación entre ambas naciones, en el marco de la primera visita de un presidente estadounidense a China en nueve años. Además de Trump, de la comitiva forman parte Elon Musk y Tim Cook, entre otros empresarios.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, remarcó en una conferencia de prensa que el país asiático está dispuesta a colaborar con Estados Unidos en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e infundir mayor estabilidad y certidumbre en un mundo turbulento y cambiante.

Para Donald Trump, la propuesta de paz de Irán es "basura" e "inaceptable"

La tregua entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo: Donald Trump calificó de "basura" e "inaceptable" la nueva propuesta del país persa y el acuerdo de paz para finalizar la guerra parece estar cada vez más lejos.

Desde Teherán, como respuesta, exigieron que Washington acepte sus condiciones y advirtieron que podrían avanzar hacia un enriquecimiento de uranio apto para armamento nuclear al 90% si vuelven a sufrir ataques por parte de los norteamericanos.

“Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90%”, escribió Ebrahim Rezaei, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, en X. Además, señaló que la posibilidad será debatida dentro del Parlamento iraní.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y Elon Musk 

Trump viajará a China junto a Musk para buscar acuerdos comerciales

Cole Tomas Allen es el hombre acusado de asesinar a Donald Trump.

Intento de atentado contra Trump: el sospechoso se declaró inocente ante la Justicia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La dura advertencia de Trump a Irán: "Jugaron con nosotros durante 47 años, pero ya no se reirán más"

Rusia lanzó nuevos ataques mientras Putin señala que el conflicto se acerca a su final.

Putin aseguró que la guerra con Ucrania "está llegando a su fin", pero le puso condiciones a Zelensky

Rusia violó el alto el fuego contra Ucrania.

Rusia violó el alto el fuego con Ucrania tras el anuncio de Trump

Donald Trump sigue en el tira y afloje con Irán.

Trump espera la propuesta de paz de Irán, aunque advirtió que no descarta "un camino diferente"

Rating Cero

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.

Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció una triple eliminación masiva antes del repechaje

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
play

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

Jamiroquai tocará en Buenos Aires para celebrar los 30 años de Virtual Insanity.

Jamiroquai llega a Argentina: anticipo del nuevo disco y 30 años de un hit inolvidable

últimas noticias

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

Hace 14 minutos
Edinson Cavani busca volver a jugar en Boca tras su lesión.

Cavani recibió el alta médica en Boca y podría ser suplente contra Cruzeiro

Hace 19 minutos
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la expo TodoLactea 2026.

Llaryora y Pullaro pidieron que el Súper RIGI incluya baja de retenciones para el agro

Hace 23 minutos
Hay dos mujeres detenidas por el crimen de Jeremías Monzón.

Asesinato de Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los adolescentes implicados

Hace 37 minutos
El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

Hace 42 minutos